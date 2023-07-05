На площадке туристического комплекса «Эко парк Воронеж» под Хабаровском завершился обучающий курс для муниципалитетов по работе с инвесторами. Его разработали эксперты АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ»), чтобы передать специалистам в районах базовые навыки работы с инвесторами.

Муниципальный инвестстандарт станет продолжением регионального стандарта. В настоящее время на краевом уровне уже работают все пять его главных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционная карта, инвестиционный комитет, Агентство развития и свод инвестиционных правил. Теперь инвестиционные практики предстоит освоить уполномоченным на местах, чтобы любой инвестор мог получить качественную поддержку в муниципалитете.

Обучение длилось 6 месяцев. Часть занятий проходила в формате ВКС с практическими заданиями. В состав команды вошли представители всех муниципальных образований края, работающих с инвестиционными проектами и вопросами инвесторов. На курсе им рассказали о том, как интегрировать реализацию инвестстандарта в работу органов местного самоуправления, насколько территориальное расположение влияет на привлекательность региона, какие меры государственной поддержки сейчас важны для инвесторов, как работает механизм «одного окна» и многое другое.

— Результаты работы инвесткоманды Хабаровского края по внедрению регионального инвестиционного стандарта были отмечены на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестклимата с 8-го на 4-е место в ДФО и занял 31 место среди 89 субъектов России. Национальный рейтинг оценивает усилия всех регионов по созданию комфортных условий для бизнеса и инвестирования. Сейчас наша главная задача не сбавлять обороты и стремиться к максимуму, – отметил директор АНО «АПИРИ ХК» Андрей Дымченко.

Ранее для повышения уровня компетенций инвестиционная команда Хабаровского края прошла обучение на базе РАНХиГС в Москве по программе для регионов-лидеров внедрения регинвестандарта. Совместно с коллегами из других субъектов страны она изучила новые тренды работы с инвесторами. Теперь этот опыт предстоит распространить в муниципалитеты.