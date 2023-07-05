В течение лета сотрудники городской администрации совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят проверки несанкционированных мест отдыха у водоёмов. Рейды направлены на профилактику и предотвращение несчастных случаев на воде.

В ходе проведения очередной проверки было выявлено более 23 несовершеннолетних, находящихся в воде без контроля родителей. С детьми проведена профилактическая беседа о недопустимости купания, вручены памятки. Родители несовершеннолетних детей, находящихся на водных объектах без присмотра, привлекаются к административной ответственности. В данный момент сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства нахождения подростков без присмотра взрослых у воды.

Рейды в Индустриальном районе проводятся на регулярной основе по разным объектам. В частности на береговой линии протоки Амурской, зоны отдыха Амуркабель и Дельфин, карьеры по улицам Прогрессивная, Кубяка, Юнгов.