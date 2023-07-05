Жители ДФО в первом полугодии оформили в ВТБ свыше 1,4 тыс автокредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Это в 4 раза больше количества сделок за аналогичный период прошлого года, по объему – рост более чем втрое. Лидерами стали Приморье (выдано 470 млн рублей), Хабаровский край (280 млн) и Якутия (200 млн).

Продажи автокредитов растут высокими темпами с февраля, пиковым месяцем стал июнь: клиенты ВТБ заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей – более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей.

На фоне роста стоимости новых машин продолжил увеличиваться средний размер одного автокредита. По итогам июня он достиг 1,24 млн рублей, что на 11 тысяч больше майского показателя и почти на 51 тысячу – январского.

В условиях дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков концентрируется в сегменте машин с пробегом: в июне они составили 75% сделок.

Среди новых машин наибольшей популярностью у клиентов ВТБ пользовались автомобили Lada, на них пришлась почти четверть сделок. Далее следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda – 7,6%, Hyundai – 7,1 %. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в число лидеров (около 4% сделок).