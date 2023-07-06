В Хабаровском крае малообеспеченные граждане и безработные могут заключить социальный контракт и получить от государства финансовую поддержку, которая поможет людям наладить собственное дело. В отличии от пособий, этот вид помощи часто помогает семье полностью выйти из трудной жизненной ситуации. Государство выдает таким людям субсидию, а они, в свою очередь, направляют ее на реализацию дела. К примеру, получатели открывают небольшой бизнес, ведут личные подсобные хозяйства, находятся в поиске работы.

С одним из таких жителем края, занявшимся подсобным хозяйством, встретились сотрудники министерства социальной защиты края, чтобы проверить как идут дела.

— На протяжении 6 лет я занимаюсь животноводством для своих личных целей, а также реализую продукцию для продажи. Начинал с самых низов, разведением кур, и постепенно это стало перерастать в идею завести больше разнообразных животных. Постепенно я развил свое животноводство. В дальнейшем узнал, что существует господдержка и обратился в Центр социальной поддержки населения для оформления социального контракта. Представил все необходимые документы. И довольно быстро мне были выделены и перечислены денежные средства на реализацию моего бизнеса в размере 200 тысяч рублей, на которые я приобрел: инкубатор, маслобойку, доильный аппарат, сыроварню, сепаратор. В дальнейшем я запланировал снова оформить социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, приобретение дополнительного инвентаря для расширения продукции, – поделился Дмитрий Днепровский.

В Хабаровском крае с начала года такой возможностью, как получилось у Дмитрия Днепровского, воспользовались 219 граждан. С 2022 года размер выплаты был увеличен до 200 тысяч рублей. Она предоставляется единовременно или по частям по мере наступления расходов.

В министерстве социальной защиты края напомнили, что претендовать на соцконтракт могут граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума для своей демографической группы. Контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от цели. Например, срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет 12 месяцев, на поиск работы – 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации – максимум на 6 месяцев.

— Для многих социальный контракт – это хорошая возможность с опорой на государство начать зарабатывать. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Кроме целей ведения личного подсобного хозяйства, субсидию в размере 200 тысяч рублей можно выдавать на занятия предпринимательской деятельностью. Этот вид поддержки с начала года уже выбрали более 170 человек. А всего соцконтрактом воспользовались уже более 700 жителей, – пояснила заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер соцподдержки министерства Татьяна Легких.

Для того, чтобы заключить социальный контракт, нужно обратиться с заявлением и документами в центр социальной поддержки по месту жительства либо через портал Госуслуг, где также можно подать заявку. В текущем году в регионе на выплаты по соцконтрактам запланировано направить более 427 млн рублей.