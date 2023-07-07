Кредиты про программе промышленной ипотеки получили предприятия Хабаровского края: финансирование будет направлено на модернизацию и строительство производственных цехов. ВТБ предоставил средства по льготной ставке 5% годовых.

ООО «РТЦ» проектирует и производит аэродромную технику и технологическое оборудование для обслуживания аэропортов: автопогрузчики багажа, обогреватели воздушных судов, спецмашины для заправки их питьевой водой и т.п. Компания направит средства, полученные по программе промышленной ипотеки на строительство производственного цеха, в котором будет производить сборку аэродромного оборудования и крупногабаритных машин.После ввода в эксплуатацию нового цеха выпуск продукции возрастет на 25-30%. Объем финансирования составил 25 млн рублей.

ИП Бабушкин занимается производством металлоконструкций. Кредитные средства позволят предпринимателю произвести ремонт и модернизировать имеющийся цех: производственные мощности увеличатся на 700 кв метров, выпуск готовой продукции возрастет на 60 тонн в месяц. Сумма полученного ипотечного кредита -17,5 млн рублей.

«Мы видим, как региональные предприятия осваивают промышленную ипотеку для решения своих производственных задач. Изменения, внесенные в программу в апреле, расширили круг ее потенциальных участников: льготные кредиты теперь можно получить не только на приобретение готовой недвижимости для промышленного производства, но и на строительство новых площадок. Программу также распространили на объекты незавершенного строительства. Помимо этого, такой кредит могут взять предприятия, которые планируют модернизировать или реконструировать уже имеющиеся помещения», – прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

Госпрограмма промышленной ипотеки была запущена в России в 2022 году в качестве антикризисной меры поддержки отечественных предприятий. Для промышленных предприятий ставка по кредиту составляет до 5% годовых, а для инновационных технологических компаний – не более 3% годовых. Срок льготного финансирования может составить до 7 лет, максимальная сумма кредита — 500 млн рублей.