На территории Хабаровского края реализуется региональный проект «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Одна из его целей – увеличить количество вводимого в строй жилья, в том числе и малоэтажного.

По данным минстроя края, за первое полугодие 2023 года в регионе было введено в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов, что составляет 224,6 тыс. кв. м жилья. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2022 года (167,7 тыс. кв. м). Более половины сданного жилья — 132,3 тыс. кв. м — приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Основные объемы возведения жилья приходятся на Хабаровск, где в эксплуатацию было введено 14 домов. Еще один дом сдан в Комсомольске-на-Амуре.

И.о. министра строительства края Алексей Дубов отметил, что показатели первого полугодия достигнуты во многом за счет развития микрорайона «Ореховая сопка» в краевой столице, где в эксплуатацию введены 4 многоквартирных дома.

— В этом микрорайоне в настоящее время ведется строительство тепломагистрали ТМ-35, и автомобильной дороги. Появление инженерной и автодорожной инфраструктуры придаст импульс для дальнейшего развития этого перспективного микрорайона, — отметил Алексей Дубов.

Глава ведомства напомнил, что для достижения поставленной Губернатором Хабаровского края задачи по вводу в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья в год к 2025 году минстрой региона активно развивает комплексную жилую застройку.

Введен в эксплуатацию еще один многоквартирный дом в микрорайоне «Строитель», в котором в начале 2023 года была сдана детская поликлиника. Построена и первая очередь домов в «Гупровском городке» на Амурском бульваре, где компания «Талан» продолжает работу по сносу ветхого и аварийного жилья и строительству на этом месте современных многоквартирных домов.

Весной 2023 года федеральные застройщики ПИК и ДАРС приступили к освоению земельного участка по переулку Брянскому, на котором будет построено до 500 тыс. кв. м жилья.

Также наблюдается положительная динамика и в строительстве индивидуальных жилых домов населением. За 6 месяцев рост в этом сегменте составил 108,4% к аналогичному периоду 2022 года (122 тыс. кв. м). 80% от общего объема ввода ИЖС приходится на Хабаровск и Хабаровский район.

Алексей Дубов отметил, что в рамках реализации пилотного проекта «Дальневосточный квартал» по улице Локомотивной продолжается работа по снятию обременения с земельного участка ДОСААФ. Он будет включен в границы ТОР «Хабаровск», что позволит привлечь финансирование из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры в размере 5,6 млрд руб.

— Для развития индивидуального жилищного строительства мы перешли к масштабированию флагманского проекта «Дом дальневосточника» с участием АО «ДОМ.РФ» по принципу «одного окна». Это позволит жителям края самостоятельно выбрать на сайте строим.дом.рф земельный участок, типовой проект дома и воспользоваться финансовыми продуктами кредитных учреждений со сниженной на 4 процентных пункта ипотечной ставкой, — напомнил и.о. министра строительства края.