16 тысяч дальневосточников оплачивают коммунальные счета в личном кабинете ДЭК картой «Мир» и получают кешбэк. За время проведения Акции общая сумма оплат за потребленный ресурс составила 850 млн рублей, а начисленного кешбэка – 8,5 млн. рублей.

Совместная акция ПАО «ДЭК» и платежной системы «Мир» стартовала в марте 2022 года и вызвала большой интерес у клиентов. Число участников бонусной программы неуклонно растет. Так, за первое полугодие 2023-го начислено порядка 5 млн кешбэка, при этом за 2022 год – около 3,5 млн. рублей. Многие клиенты увеличивают сумму кешбэка, оплачивая услуги на регулярной основе и внося платежи по нескольким привязанным к аккаунту счетам.

Воспользоваться предложениями акции может каждый клиент ПАО «ДЭК». Для этого необходимо:

1. Зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») через личный кабинет или мобильное приложение ПАО «ДЭК», или по ссылке на privetmir.ru;

2. Выразить согласие на участие в настоящей Акции;

3. Оплатить услуги в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» или в мобильном приложении зарегистрированной картой;

4. Получить 1% кешбэка на карту «Мир» (кешбэк возвращается на карту, с которой был совершен платеж).

Процент кешбэка по карте «Мир» суммируется с уже предоставляемым банками кешбэком по иным акциям лояльности в соответствии с их правилами и условиями.

Вся информация об организаторе Акции, подробные правила и сроки её проведения размещены на странице акции.

Акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картами «Мир» продлится до 31 декабря 2023 года.