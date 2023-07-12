16 тысяч дальневосточников оплачивают коммунальные счета в личном кабинете ДЭК картой «Мир» и получают кешбэк. За время проведения Акции общая сумма оплат за потребленный ресурс составила 850 млн рублей, а начисленного кешбэка – 8,5 млн. рублей.
Совместная акция ПАО «ДЭК» и платежной системы «Мир» стартовала в марте 2022 года и вызвала большой интерес у клиентов. Число участников бонусной программы неуклонно растет. Так, за первое полугодие 2023-го начислено порядка 5 млн кешбэка, при этом за 2022 год – около 3,5 млн. рублей. Многие клиенты увеличивают сумму кешбэка, оплачивая услуги на регулярной основе и внося платежи по нескольким привязанным к аккаунту счетам.
Воспользоваться предложениями акции может каждый клиент ПАО «ДЭК». Для этого необходимо:
1. Зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») через личный кабинет или мобильное приложение ПАО «ДЭК», или по ссылке на privetmir.ru;
2. Выразить согласие на участие в настоящей Акции;
3. Оплатить услуги в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» или в мобильном приложении зарегистрированной картой;
4. Получить 1% кешбэка на карту «Мир» (кешбэк возвращается на карту, с которой был совершен платеж).
Процент кешбэка по карте «Мир» суммируется с уже предоставляемым банками кешбэком по иным акциям лояльности в соответствии с их правилами и условиями.
Вся информация об организаторе Акции, подробные правила и сроки её проведения размещены на странице акции.
Акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картами «Мир» продлится до 31 декабря 2023 года.
Эта запись была опубликована 12.07.2023в 09:35. В рубриках: Общество.
- Свыше 220 тысяч кв. м жилья сдано в регионе за первое полугодие 2023 года
- ВТБ: бизнес Хабаровского края осваивает промышленную ипотеку
- Более 700 жителей края воспользовались поддержкой соцконтракта с начала этого года
- В Индустриальном районе провели очередной рейд по водным объектам
- Хабаровский край готовится внедрить муниципальный инвестандарт