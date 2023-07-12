В этом году, после трехлетнего перерыва, связанного с ковидными ограничениями пункт пропуска Хабаровск (пассажирское направление), вновь принимает туристов.

После получения информации о планируемом открытии границы с Китаем, министерством транспорта и дорожного хозяйства совместно с подведомственным предприятием Хабаровскводтранс, оперативно была проведена работа по подготовке плавучих сооружений пункта пропуска к предстоящей работе. Благодаря совместным усилиям со стороны Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Транспортной прокуратуры, Таможенного управления, Хабаровского филиала Росгранстроя, РЭБ флота, Российского классификационного общества пункт пропуска был введён в эксплуатацию в самые кратчайшие сроки.

За первый месяц работы через речной пункт пропуска Хабаровск (пассажирское направление) прошло почти 4 тысячи туристов. В настоящее время пассажирские перевозки по направлению «Хабаровск – Фуюань» выполняются двумя китайскими судами вместимостью 50 человек и 99 человек. За прошедший период через пункт пропуска в Китайскую народную республику выехали более 2 тысяч человек (2101 человек), в Россию въехало почти 1 800 человек (1772).

– Наибольший пассажиропоток традиционно приходится на пятницу и воскресенье в обоих направлениях. Большей популярностью данный маршрут пользуется среди жителей нашего края, которые после долгого перерыва используют возможность выехать за границу. Пассажиропоток среди жителей соседнего государства составляет не более 30%, – отметила глава регионального минтранса Ирина Горбачева.

По информации министерства экономического развития Российской Федерации в последней декаде июля планируется возобновление безвизового режима – это позволит увеличить пассажиропоток. В этом случае на маршруте «Хабаровск – Фуюань» перевозку пассажиров дополнительно будут осуществлять еще два китайских судна рассчитанными на 50 и 99 человек соответственно.

При возобновлении безвизового режима российские предприятия, осуществляющие речные пассажирские перевозки, также планируют предоставить свои суда для перевозки пассажиров по маршруту «Хабаровск – Фуюань».

Спустя месяц, после возобновления движения пассажирских автобусов через пункт пропуска Покровка прошло более 600 туристов.