С 1 апреля по 30 июня документы принимались по прописке — от семей, живущих на закреплённой за образовательным учреждением территории. Всего таких заявлений оказалось 6 964.

«Сейчас приём идет так, как мы запланировали, проблем или необходимости предусматривать дополнительные классы пока нет, — рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев. — В этом году рассчитываем на 8200-8300 первоклассников, и впереди ещё почти два месяца. По нашим подсчётам, только в августе школы получают больше 500 заявлений от тех, кто долго думал, переехал из других регионов и тому подобное.

В новом учебном году управление образования рассчитывает открыть 232 первых класса. В прошлый четверг, 6 июля, стартовал второй этап записи — для тех, кто хочет выбрать школы по желанию, а не по месту жительства. Родители могут устроить ребёнка в любое образовательное учреждение, где остались свободные места.

Самая большая «первоклассная плотность» в центре города — в прошлом году там открыли максимальное число дополнительных классов, часть ребят пришлось перевести во вторую смену. Похожая ситуация в микрорайоне «Строитель» и в районе остановок «Большая» и «Памятник партизанам».

Второй этап приема завершится 5 сентября.