Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подключился к обсуждению реализации программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» рассмотрели на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как отметил глава региона, это важнейшая программа, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и в первую очередь будет направлена на поддержку кадров предприятий оборонно-промышленного комплекса.

— Это и Комсомольск-на-Амуре, и Хабаровск – наша заявка сконцентрирована вокруг этих крупнейших городов Дальнего Востока. Но и, конечно, остальные отрасли тоже не останутся без внимания, включая транспортно-логистический и рыбохозяйственный комплексы, лесопереработку, – пояснил губернатор.

Вице-премьер пояснил, что пожелания, связанные со строительством арендного жилья, неоднократно высказывали и сами дальневосточники, и главы регионов.

— На Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу построить не менее десяти тысяч арендных квартир на Дальнем Востоке, платежи по которым для граждан будут существенно ниже рыночных за счёт субсидий из федерального и регионального бюджетов. На эти цели выделены средства Фонда национального благосостояния в размере 87 млрд рублей. Разработан и утверждён план мероприятий программы. Во всех регионах выбраны места, где будет вестись строительство. Программа новая, большая. Надеюсь, она принесёт пользу развитию Дальнего Востока, — отметил Юрий Трутнев.

От дальневосточных регионов поступило заявок суммарно на 14 179 квартир.

— Выделяемые правительством средства на реализацию данной программы — это хорошие инвестиции в развитие жилищной сферы в регионах. Строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке позволит удержать квалифицированные кадры на местах, привлечь талантливую молодежь в отдаленные регионы. Жильё будет приобретаться у застройщиков по договорам долевого участия, а затем передаваться в аренду регионам с отделкой и мебелью. Средняя ставка составит три четверти от рыночной, а с учётом субсидирования граждане будут платить лишь четверть ставки, – сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Срок субсидирования программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» за счёт средств из федерального бюджета будет составлять десять лет. Для строительства арендного жилья предполагается задействовать программу «Дальневосточный квартал».

До конца текущего года планируется в рамках программы приобрести до 3 тыс. квартир. Первые арендные квартиры начнут предоставляться в ближайшее время.

Также Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с дальневосточными субъектами разработать механизмы перехода от арендного использования к ипотечному приобретению квартир.

Арендное жильё будет распределяться на уровне регионов в соответствии с их потребностями по привлечению кадров и поддержке отдельных отраслей экономики. Контроль за реализацией программы останется на федеральном уровне.