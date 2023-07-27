Представители КНР примут участие во II Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток». Свой приезд на масштабное деловое событие, которое пройдет в Хабаровске с 23-го по 26 августа, подтвердила делегация города Фуюань, сообщили в министерстве туризма края. В частности, к сессии «КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков» планирует присоединиться мэр города Фуюань, господин Фань Цзитао.

Деловая программа форума предусматривает 15 дискуссионных площадок. На них участники обсудят актуальные для отрасли вопросы: какие виды туризма находятся в тренде; как оценить эффективность продвижения региона на внутреннем туристическом рынке; чем удивить гостей, которые выбирают для туров Дальний Восток и Хабаровский край.

Стартовый день форума, 23 августа, будет посвящен промышленному туризму и профориентации, также состоится онлайн-марафон «Отдыхаем в Хабаровском крае – 2023», где будут презентованы лучшие турпродукты, уникальные предложения и популярные новинки региональной индустрии путешествий и гостеприимства.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно на официальном сайте. Подавая заявку, необходимо выбрать очное или онлайн участие.

– В числе гостей, которые подтвердили приезд на форум, представители федеральных органов власти, региональных министерств, курирующих туристическую отрасль, индустрии гостеприимства, крупные туристические компании, инвесторы и тревел-блогеры. Всех будем рады видеть на тематических сессиях и дискуссионных площадках, чтобы вместе оценить результаты работы за год, обменяться опытом и наработанными практиками, наметить новые цели и точки роста, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также подчеркнула, что большое внимание будет уделено культурной программе. Как и в прошлом году, фестивальная площадка, которая распахнет свои двери для жителей и гостей города в дни форума, станет праздником для детей и взрослых.

– Фестиваль пройдет на набережной им. адмирала Г.И. Невельского. На «Улице районов края» муниципальные образования представят свой туристический потенциал. «Гастрономический проспект» порадует различными угощениями от рестораторов региона. Набережную украсят фотозоны, будут организованы тематические и детские активности с мастер-классами, территории для общения и отдыха. В небо поднимутся киты, но как именно мы это сделаем, пусть пока останется загадкой, – рассказала Екатерина Пунтус.

Все подробности о предстоящем событии также можно найти на официальном сайте форума, в социальных сетях министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте и в социальных сетях регионального Туристского информационного центра.