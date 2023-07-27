В Хабаровском крае возрождается женский волейбол — команда «Амурские тигрицы» начала активно проводить первые тренировки, чтобы достойно выступить в своем дебютном сезоне.

Как уточнили в краевом минспорте, до 2012 года в регионе блистал на всероссийском уровне женский клуб «Самородок», становившийся бронзовым призёром чемпионата страны. Но из-за отсутствия финансирования клуб был расформирован. Возродить женский волейбол в крае и создать новую команду распорядился губернатор Михаил Дегтярев в год празднования 100-летия российского волейбола. Единственная женская профессиональная команда края получила название «Амурские тигрицы».

Как рассказал генеральный директор волейбольного клуба Станислав Волокитин, «Амурские тигрицы» будут выступать в чемпионате России по волейболу среди женщин в Высшей лиге «Б» группа «Сибирь». Площадкой для игр и тренировок станет Универсальный краевой спортивный комплекс.

Сейчас волейболистки отрабатывают командную игру, чтобы без ошибок взаимодействовать друг с другом во время серьезных соревнований. Большое внимание уделяется физической подготовке, ведь в волейболе нет времени – победа ведется до 25 очков в каждой партии (от 3 до 5), при этом обязательным условием является отрыв от команды соперника минимум в 2 очка.

Начнут сезон спортсменки в сентябре в Иркутске на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Чемпионат в Высшей лиге «Б» стартует в октябре. Домашние матчи проходят в этой лиге турами. В Хабаровск все шесть команд группы «Сибирь» приедут во второй половине января 2024 года.

— Много работы проделано, чтобы укомплектовать команду. Есть некоторые позиции, на которые сейчас смотрим местных молодых волейболисток. У кого есть определенные задатки, тренируются с нами, по возможности дадим им шанс, — говорит главный тренер ВК «Амурские тигрицы» Александр Щурин, который имеет хороший опыт работы в сильнейших женских командах России.

Стоит отметить, что волейбол – один из самых популярных видов спорта в Хабаровском крае: им регулярно занимается около 17 тысяч человек. В 2007 году Хабаровск становился центром мирового женского волейбола — именно у нас впервые в России прошёл этап мирового Гран-при. А в 2009 году краевая столица принимала уже этап Мировой лиги по волейболу среди мужских команд.