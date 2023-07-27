Новое дошкольное учреждение на 190 мест возводится в центре краевой столицы. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход строительства объекта.

«В центральной части города идёт строительство жилого комплекса «Гупровский городок», поэтому, для того чтобы родители не испытывали трудности, мы приняли решение построить здесь детский сад. Для детей от 2 месяцев будут предусмотрены 4 ясельные группы с охватом 60 человек, – подчеркнул глава краевой столицы Сергей Кравчук. – Мы сегодня все детские сады сдаём с ясельными группами – это поручение нашего президента Владимира Путина. Следующее дошкольное учреждение мы начнём строить в 2024 году в микрорайоне на улице Шатова на 320 мест. Работу будем вести совместно с правительством Хабаровского края».

У детского сада на улице Запарина будет скатная крыша. Это позволит улучшить эксплуатационные свойства дошкольного учреждения. Гарантия на такую кровлю – до 50 лет. Строительство объекта ведётся в рамках национального проекта «Демография». На эти цели выделены средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«На сегодняшний день у нас уже есть план мероприятий по подбору персонала в это учреждение, по разработке всех образовательных программ. Поэтому ждём сдачи объекта в эксплуатацию», – сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

В настоящий момент закончено бетонирование технического, 1 и 2 этажей здания, включая перекрытие 2 этажа. Ведутся работы по бетонированию стен 3-го этажа. Уже завершены наружная гидроизоляция стен подвала и устройство пристенного дренажа. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал поручение ускорить процесс благоустройства в связи с особенностями климатических условий.

«Нужно до морозов успеть закончить не только укладку асфальта, но и высадить зелёные насаждения, установить ограждения, детские игровые зоны, предусмотреть освещение. Это служба заказчика должна взять себе на вооружение и совместно с подрядной организацией разработать дорожную карту по благоустройству. Сроки сжатые – в декабре текущего года мы садик должны сдать», – резюмировал градоначальник.

За процессом строительства детского сада также активно следят члены общественного совета Кировского района.

«Мы проводили анализ: в этом районе более 50% семей имеют маленьких детей, поэтому дошкольное учреждение здесь действительно необходимо. Я думаю, что это будет важнейшим этапом в развитии нашего города», – сказал Олег Горохов, заместитель председателя общественного совета Кировского района.