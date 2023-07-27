В Хабаровске прошла встреча экономического блока правительства края и инвестиционной группы по вопросам внедрения регионального инвестиционного стандарта, который призван облегчить работу бизнеса. Участники обсудили реализацию каждого из элементов стандарта, наметили дальнейшие пути совершенствования инвестклимата региона.

– В рамках флагманской инициативы губернатора края «Интересная работа. Достойная зарплата» в крае запущен процесс реформирования инвестиционных процессов через проект «Новый инвестиционный цикл». Его мы реализуем с прошлого года, применяя у себя все новшества, которые внедрялись или начинают внедряться на территории России. Одно из них – регинвестстандарт. Для нас было очень важно запустить этот процесс не для галочки, а для реального результата. Поэтому мы начали с изменения подходов, требований, введения новых технологий. Совместно с инвестиционной командой мы ввели пять основных элементов стандарта, упростив для бизнеса ряд процедур. Результаты этой работы наглядно видны в рейтинге субъектов РФ по инвестиционному климату: край улучшил свои позиции и вошел в 14-ю группу, – рассказала первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

Всего элементов инвестстандарта пять: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, агентство развития, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил. Каждый из них прорабатывался и внедрялся под руководством членов инвестиционной команды края, в которую вошли муниципальные и государственные служащие, представители институтов развития и деловых объединений.

Так, с учетом рекомендаций инвестиционной группы в этом году была изменена инвестиционная декларация Хабаровского края: за всеми членами инвесткоманды закреплена персональная ответственность, уточнены и расширены обязательства правительства края перед инвесторами, стало проще ориентироваться в применяемых механизмах содействия и поддержки инвестиционной деятельности.

Также в рамках реализации стандарта реформирована работа Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края (АПИРИ). На инвестиционном портале края развернуты новые электронные сервисы и услуги. На сайте предприниматели могут подобрать землю, оформить начальные документы, провести переговоры и даже решить отдельные проблемы компании.

Упростить взаимодействие инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями при оформлении земельного участка, подключении к инженерной и транспортной инфраструктуре помогает свод инвестиционных правил. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева был организован аудит или картирование алгоритмов с применением технологий «бережливого производства». В картировании участвовали отраслевые исполнительные органы края, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и представители бизнеса в составе рабочих групп по каждому процессу. В результате удалось найти возможности для сокращения клиентского пути инвестора. Например, сокращены сроки от 2 до 120 дней для подключения к электрическим, газовым, дорожным сетям и получения земли в аренду.

Еще один элемент стандарта – инвестиционная карта – дает возможность в интерактивном формате подобрать земельный участок. Инвесткоманда продолжает совершенствовать карту и вносить в нее новые сервисы.

– На инвестиционной карте мы предложили размещать застройщиков, которые помогают бизнесу развивать экосистему новых жилых комплексов и районов. Такая практика уже используется в Хабаровском крае – тем самым застройщики поддерживают малый бизнес региона. Когда жилой комплекс будет готов – можно будет зайти туда и посмотреть количество свободных площадей и те возможности, под которые можно эти площади использовать, – рассказал ответственный секретарь региональной инвестиционной группы Александр Головко.

Для эффективной реализации элементов инвестстандарта важно оперативно получать обратную связь от инвесторов. Для этого в 2023 году Хабаровский край вошел в 11 пилотных регионов по реализации проекта ЦУР-бизнес. Система призвана в минимальные сроки обеспечить рассмотрение запроса инвестора, а решение сложных вопросов выносится в повестку регионального инвестиционного комитета.

Сейчас правительство края совместно с ЦУР продолжает работу над системой обратной связи с бизнесом. Следующим этапом реализации регинвестстандарта в крае станет внедрение муниципального инвестстандарта в муниципалитетах региона.