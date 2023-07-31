Подведены итоги конкурса на получение гранта от Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В числе победителей – 4 проекта от Хабаровского края. Общая сумма привлеченных средств превысила 16 млн рублей, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

— Федеральный грант на 9 млн рублей получил Краевой центр образования на популяризацию технического творчества по направлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аудитория проекта – более 7,6 тысячи школьников и молодых специалистов со всего Хабаровского края, а также из КНР. Помимо прочего, проект также направлен на вовлечение детей в Российское движение детей и молодежи, – рассказали в профильном ведомстве.

В рамках проекта во всех муниципальных образованиях края для детей и молодых специалистов будут проведены образовательные сессии по пилотированию и работе с беспилотниками. По их итогам сессий во всех районах региона появятся опорные центры по обучению пилотированию БПЛА. В завершении проекта планируется международный фестиваль-соревнования по пилотированию БПЛА с участием именитых экспертов и команд из КНР.

Добавим, что грант в размере 2,9 млн рублей выиграла ХРО ВДЮОД «Школа безопасности» на реализацию проекта «Труд, профессия и свое дело «Найди призвание!». Федеральную субсидию в 3 млн рублей получит ХРБОО «Потому что могу» на проект «Фестиваль добровольчества в городе Хабаровске «Создавай добро» и более 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Архивный десант» – РОООД «Поисковое движение России» в Хабаровском крае.