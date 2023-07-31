Хабаровский край спустя 10 лет вновь примет чемпионат России по боксу. Поединки сильнейших спортсменов нашей страны пройдут с 18 по 26 августа в «Платинум Арене». Вход для зрителей свободный.

Наш край на чемпионате страны представят 15 боксёров. Среди них призёры Олимпийских игр, чемпионатов России и мира. За золотые медали будут бороться известные всем любителям бокса Андрей Замковой, Савелий Садома и Иван Ступин. Кроме титулованных спортсменов шанс заявить о себе получат и молодые атлеты.

— Развитие массового и детско-юношеского спорта – одна из главных задач, которую перед нами ставит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Такие турниры – хорошее подспорье в достижении этой цели. Ведь после проведения крупных соревнований идёт поток новых спортсменов в секции и, думаю, количество юных боксёров в спортивных школах увеличится, – рассказал министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Чемпионат стартует 18 августа в «Платинум Арене» в 17:00. На протяжении девяти дней около 400 лучших спортсменов страны будут выявлять сильнейших. Предварительные поединки поделены на две сессии и начнутся в 12 и 17 часов. Полуфиналы состоятся 24 августа в 14:00, финальные поединки 25 и 26 августа в 17:00.

Добавим, что в ноябре 2013 года Хабаровский край уже принимал турнир. Некоторые победители и призёры того чемпионата до сих пор в строю: десять лет назад победителем в категории до 69 кг стал Андрей Замковой, а серебряным призёром в весе до 49 кг – Василий Егоров. Сейчас на двоих у лидеров отечественного бокса 12 титулов чемпионов России.

Напомним, что по итогам прошлого года Федерация бокса Хабаровского края признана лучшей в России.