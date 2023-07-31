По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 августа на территории северных районов прогнозируются опасные метеорологические явления.В Тугуро-Чумиканском районе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, в Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Ульчском районах и районе им. П.Осипенко — дожди, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с.
По информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрывов проводов. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Возможно введение ограничений на движение пассажирского и большегрузного транспорта на междугородних трассах.Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения на водные объекты. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, размыв (подмыв) и подтопление дорожного покрытия, мостов.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности.
Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Необходимо подготовить транспортное средство к эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях: иметь с собой буксировочный торос, шанцевый инструмент, заряженный телефон, запас продуктов и топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Жителям края рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, следить за электрическими приборами, убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий. Не оставляйте без присмотра детей!
Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.
В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112»!
Эта запись была опубликована 31.07.2023в 13:59. В рубриках: Общество.
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