В краевой столице подвели итоги городского конкурса на лучшее ландшафтное и цветочное оформление прилегающих территорий образовательных учреждений. Ребята вместе с педагогами приложили немало усилий и фантазии к выполнению этой работы.

Они с большой любовью ухаживали за зелёными насаждениями и цветочными клумбами, создавали тематические уголки, украшали дорожки, беседки, лестницы, а также придумывали сказочные маршруты с участием различных литературных героев.

По итогам конкурса в номинации «Общеобразовательные учреждения» первое место заняла школа № 85, серебро забрал лицей «РИТМ», а бронзу поделили школы № 66 и № 72.

В номинации «Дошкольные образовательные учреждения» золото завоевал детский сад № 19, второе место поделили детские сады № 26 и № 140, третье место занял детский сад № 7.

В номинации «Учреждения дополнительного образования» места распределились следующим образом: Детский эколого-биологический центр (1 место), «Детско-юношеский центр «Восхождение» (2 место), «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние» (3 место).