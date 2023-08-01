Следственным отделом по г. Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
По информации следствия, 1 августа 2023 года в утреннее время в детской коляске на улице около дома по улице Победы в городе Комсомольске-на-Амуре найден малолетний ребенок без присмотра взрослых. Ребенок незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения родителей ребенка.
Эта запись была опубликована 01.08.2023в 13:41. В рубриках: Сводка.
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