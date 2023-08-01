В Хабаровском крае продолжается «северный завоз» продуктов питания в отдаленные районы региона – Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский. На софинансирование расходов на доставку грузов в труднодоступные территории из бюджета региона в этом году выделено свыше 24 млн рублей, что на 43 % больше чем в 2022-м. Еще около 10 млн рублей направят сами муниципалитеты.

Такая практика действует в регионе с 2012 года и позволяет стабилизировать розничные цены на основные необходимые продукты питания в отдаленных районах с ограниченными сроками завоза грузов. Для этого предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей в северных районах, компенсируются транспортные расходы на доставку социально значимых товаров. В этом году бюджетные средства получат около 30 предпринимателей.

– Субсидированию подлежат 28 наименований продовольственных товаров. Речь идет о муке, сахаре, гречневой крупе, рисе, масле сливочном и растительном, макаронных изделиях, детском питании, картофеле и других продуктах. При этом в прошлом году по поручению губернатора края Михаила Дегтярева данный перечень был расширен сразу на четыре позиции – включены молоко питьевое, сыр, кисломолочная продукция, яйцо куриное, – рассказал заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко.

В основном продовольственные товары завозят в северные районы водным транспортом в навигационный период, который длится с мая по октябрь. На данный момент уже завезено 907 тонн продовольствия (более 15 % от потребности районов). После окончания навигации завоз продовольствия возможен по автозимникам и авиацией. Все эти транспортные расходы существенно влияют на конечную стоимость продуктов.

– К нам в поселок Нелькан завезли уже около 50 тонн полного ассортимента продуктов. Навигация в этом году у нас началась раньше. 28 июня встретили первый пароход. Так что все идет по плану и даже сверх него, – рассказал председатель Нельканского потребительского общества п. Нелькан Тугуро-Чумиканского района Сергей Алтанов.

Отметим, что в скором времени процедура субсидирования северного завоза будет официально регламентирована. 20 июля Государственной Думой Российской Федерации принят проект федерального закона «О северном завозе», который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза.