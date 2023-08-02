В Хабаровском крае гидрологическая ситуация остается спокойной. В июле на реках южных районов вода поднималась, но не достигла высоких отметок. По информации Дальневосточного УГМС, сейчас все реки региона в основных берегах. На реках Хор, Тумнин, Амгунь и других отмечаются незначительные колебания уровней, не создающие угрозы для населенных пунктов и хозяйственных объектов. В ближайшие дни на севере края вероятны подъемы воды после дождей.

Как сообщили в краевом комитете по гражданской защите, на Нижнем Амуре в настоящее время обстановка стабильная. У многих населенных пунктов, расположенных вдоль русла главной водной артерии, уровни значительно ниже опасных и неблагоприятных значений. У Хабаровска уровень воды 2 августа составил 191 см, до конца недели существенных его изменений не произойдет.

По данным гидрологов, к концу лета на Амуре не исключены сезонные подъемы воды, но при сложившихся гидрометеорологических условиях в августе на реке сохранится средняя водность. Уровни воды ожидаются около нормы или ниже средних многолетних значений. Прогноз специалисты будут уточнять каждую декаду месяца. Как сложится ситуация к сентябрю, будет зависеть от характера и интенсивности осадков в бассейне реки и ее притоков.

– Весь паводковый период в крае будет продолжаться непрерывный мониторинг уровней воды на Амуре и других реках. Правительством края организован оперативный обмен информацией с профильными ведомствами об изменении водного режима рек. Помимо этого, ведется контроль за наполнением и осуществлением сбросов воды на Бурейской и Зейской ГЭС, чтобы избежать дополнительных рисков, – сообщил начальник отдела предупреждения ЧС краевого комитета по гражданской защите Павел Листратенко.

В ведомстве добавили, что органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы реагировать на возможные угрозы, вызванные разливом рек.