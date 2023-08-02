В Хабаровском крае продолжаются поставки топлива в северные районы. С начала навигации поставщиками отгружено 69 % угля и нефтепродуктов, из них уже доставлено – 53 % от общей потребности централизованного завоза топлива. На данный момент завезено 10,6 тысячи тонн угля и 7,3 тысячи тонн нефтепродуктов. Это составляет 90 % и 33 % соответственно от общей потребности территорий в энергоресурсах.

– Уголь доставлен в полном объеме в район им. Полины Осипенко, а также в самые отдаленные районы края – Охотоморского побережья. Это Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Моторные масла доставлены во все северные территории края в полном объеме, – рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Как уточнили в ведомстве, пока все задачи по транспортировке выполняются по графику, завоз топлива проходит в штатном режиме. По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, специалисты следят за тем, чтобы объекты коммунальной энергетики в северных районах края были обеспечены достаточным запасом угля, нефтепродуктов и моторного масла для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Всего в навигацию 2023 года для нужд коммунальной энергетики северных районов края планируется централизованно доставить около 34 тысяч топливно-энергетических ресурсов. Завоз будет завершен до 20 октября.

Напомним, что в Хабаровском крае шесть районов с ограниченными сроками завоза грузов. Это районы Охотоморья: Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и районы Амурского бассейна: Николаевский, Ульчский и район им. Полины Осипенко. С 2006 года поставками топливно-энергетических ресурсов в отдаленные территории края осуществляются централизованно оператором ООО «Межрайтопливо» по поручениям ресурсоснабжающих организаций края. В его задачи входит организация и проведение конкурсных процедур по отбору поставщиков и перевозчиков угля и нефтепродуктов, контроль за качеством поставляемого топлива, разработка транспортных схем.

Добавим также, что по поручению Президента РФ Владимира Путина разработан проект Федерального закона «О северном завозе». Как рассказал в своем интервью вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, закон единогласно в трех чтениях одобрен Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и направлен на подписание главе государства. Одна из задач по организации северного завоза – координация движения грузов по маршруту. По мнению полпреда, такой подход поможет снизить стоимость доставки грузов в северные районы, траты населения региона уменьшатся и уровень жизни тоже будет расти.