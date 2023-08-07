Накануне Международного дня коренных народов мира в Хабаровске состоялся краевой фестиваль «Навстречу солнцу». Его посетили свыше 2600 жителей и гостей столицы региона. Для них была подготовлена познавательно-развлекательная программа, рассказали в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Так, на территории краевого парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского и в музее имени Н.И. Гродекова проходили тематические экскурсии, музейные занятия и игры. Работали уникальные передвижные экспозиции «Забытое путешествие. Фотографии П.П. Шимкевича», «Арсеньев. Сквозь тайгу». Также состоялось открытие выставки «Дом детьми богат»: детство в культуре народов России» из собрания Российского этнографического музея.

В литературном уголке гости фестиваля с удовольствием слушали сказки народов Приамурья в исполнении профессиональных чтецов. В кинозоне были представлены документальный фильм-путешествие «Лесные люди» (1928 г., режиссер А. Литвинов) и телепроект «Национальная кухня».

Кроме того, на мастер-классах всех желающих научили вырезать элементы национальных узоров, мастерить куклу «Акоан», магниты-обереги. Также гостей праздника угостили блюдами национальной кухни: амта, чолон, бианси и другими.

На протяжении всего фестиваля выступали творческие коллективы Хабаровского, Нанайского, Полины Осипенко, Солнечного районов и города Хабаровска. Они исполнили песни на нанайском, эвенкийском и других языках коренных народов края. Также в программе были национальные танцы, дефиле в национальных костюмах, спортивные показательные выступления.

– Мы живем в уникальном крае. Здесь проживает восемь коренных малочисленных народов. Сохранение и развитие их уникальной культуры – одна из важнейших задач государственной национальной политики. Сегодняшнее мероприятие – очередной повод задуматься о богатстве культурного и исторического наследия нашего края, – прокомментировал заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

Добавим, что в рамках фестиваля также состоялся круглый стол на тему «Важен и ценен вклад каждого». Его участники обсудили вклад представителей коренных малочисленных народов края в поддержку Вооруженных Сил страны. Председатели районных отделений Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, активисты сельских поселений, родственники участников специальной военной операции поделились своим опытом в организации гуманитарных акций, помощи военнослужащим и членам их семей.

– Такие круглые столы очень важны. На них мы можем более подробно обсудить темы, которые волнуют всех нас, и сообща найти решения, – обратилась к участникам круглого стола Любовь Одзял, президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края», член Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края».

Напомним, что фестиваль коренных малочисленных народов Хабаровского края «Навстречу солнцу» организован Краевым центром гражданских инициатив, краевым музеем имени Н.И. Гродекова, краевым парком имени Н.Н. Муравьева-Амурского, региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», краевой общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края» при поддержке правительства Хабаровского края.