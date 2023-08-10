Мощный циклон приближается к Хабаровскому краю. Как сообщили в Дальневосточном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 августа на территории региона ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни и ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Осадки прогнозируются 11 августа в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. 12-13 августа непогода охватит Хабаровский и Верхнебуреинский районы. Здесь пройдут сильные ливни, грозы. Ветер может усилиться до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что во время циклона возможны чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Гражданам рекомендуется принять меры предосторожности: плотно закрывать двери и окна, воздержаться от поездок за город, не стоять и не оставлять автомобили вблизи столбов ЛЭП, отдельно стоящих деревьев, рекламных конструкций.

Телефон единой службы спасения – «112».