Разнообразить досуг школьников во время летних каникул предлагают партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Как рассказали в министерстве туризма региона, на этой неделе дети и подростки смогут научиться делать вафельные рожки, познакомиться с производством соков, отправиться с семьей на пикник на озеро лотосов, а также отметить день физкультурника.

– Детский отдых должен быть не только интересным, но и «вкусным». Экскурсия на фабрику мороженого или предприятие по производству соков (6+) – это точно тот вариант, который оценят не только дети, но и взрослые. Вы сможете увидеть оборудование, в котором делают сок, упаковку для него, и понаблюдать за линией по розливу свежих натуральных морсов. А на фабрике мороженого вас ждет мастер-класс по изготовлению вафельного рожка, дегустация холодного лакомства и шоколадный фонтан, – рассказали в региональном министерстве туризма.

На экскурсии на озеро лотосов можно не только понаблюдать за прекрасными краснокнижными растениями, а еще устроить семейный пикник и фотосессию (0+). Небольшое путешествие продолжительностью 3,5 часа – это возможность отдохнуть от городской суеты и зарядиться отличными эмоциями на всю неделю. В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, пикник на природе и фотосессия с профессиональным фотографом, после которой каждый получит на память 3–4 обработанных снимка.

Свежий воздух, захватывающие факты о флоре и фауне Приамурской тайги, прогулка по экологической тропе – все это об экскурсии «Хехцир великолепный» (6+). В Большехехцирском заповеднике ее участники посетят музей леса и смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на реку Уссури и пограничный остров Большой Уссурийский. Продолжительность тура 4 часа, включая трансфер.

Проехать по Хабаровску на ретроавтомобиле «Чайка» предлагают небольшим компаниям из 3–4 человек (6+). Автобомильный сити-тур – это поездка по центру города в сопровождении водителя, который знает все об автомобиле «Чайка» и расскажет много интересного об истории городских улиц. Продолжительность экскурсии 1 час.

Тренировки на свежем воздухе не только приносят пользу здоровью, но и положительные эмоции. 12 августа в честь праздника «День физкультурника» на хабаровских стадионах «Заря», «Заря 27», «Юность» и «Нефтяник» пройдет День открытых дверей. Жителей и гостей города ждут с 08:00 и до 20:00. На Арене «Ерофей» в 10:00 пройдет зарядка с титулованным боксером, а потом ежегодная пробежка с хоккеистами. В 11:00 начнется турнир по волейболу.