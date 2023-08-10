С апреля 2023 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране была перезапущена программа «Промышленная ипотека». Теперь предприятия, получив кредит по льготной ставке, могут направить средства не только на покупку недвижимости, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей. В Хабаровском крае такой льготой воспользовались первые компании. К примеру, хабаровскому производителю оборудования для аэропортов она поможет запустить новое производство.

Предприятие ООО «Региональный технический центр» – производитель техники и оборудования для обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов. Благодаря промышленной ипотеке планирует построить новый цех и расширить производственную линейку. Сейчас компания выпускает 36 наименований продукции, в числе которых обогреватели воздушных судов, кейтеринговые автолифты, тягачи для буксировки, а также редкие для России ленточные транспортеры и трапы с «галерей». В ближайшие несколько лет предполагается начать выпуск перегружателей контейнеров и паллет – крупного оборудования, для которого потребуются новые мощности и соответствующее помещение.

— Мы одни из первых в России получили промышленную ипотеку в банке ВТБ, воспользовавшись поддержкой Гарантийного фонда Хабаровского края. Деньги были выделены на строительство нового цеха в 1000 кв. метров, где будет проводиться металлообработка, а также размещена большая покрасочная камера. Это нам позволит нарастить производство на 30-40 %. За свои средства тяжело строить такие проекты, поэтому мы воспользовались такой мерой поддержки. Считаем, что это отличный финансовый инструмент для бизнеса. Если он будет действовать через 5 лет – мы с удовольствием воспользуемся им еще, – рассказал коммерческий директор ООО «Региональный технический центр» Евгений Стадников.

Он также отметил, что в получении промышленной ипотеки большую роль сыграло поручительство краевого Гарантийного фонда. Он помог предприятию обеспечить 56% суммы займа.

— Когда нам не нужно оформлять в залог свое здание, делать оценку объекта недвижимости, что отнимает много времени, а эту сумму подтверждает Гарантийный фонд – это безусловно огромная помощь бизнесу, – отметил Евгений Стадников.

Как рассказала заместитель генерального директора Гарантийного фонда края Евгения Добровольская, в Хабаровском крае уже 2 заемщика получили финансирование в размере 42 млн рублей по ставке 5 % с поручительством Гарантийного фонда. Программа выгодна для всех ее участников: с одной стороны, заемщик получает возможности для своего развития, роста производства. С другой, государство получает развитие предприятий, увеличение выручки, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рост числа рабочих мест.

Получить промышленную ипотеку могут предприятия с видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Льготная ставка составляет 5%, для технологических компаний – 3%. Максимальная величина кредита – 500 млн рублей со сроком до 7 лет.

В Хабаровском крае о своей готовности участвовать в выдаче промышленной ипотеки заявили 11 банков. Всего в России в этом году на субсидирование ставок по промышленной ипотеке планируют выделить 1,3 млрд рублей, чтобы обеспечить портфель льготных кредитов объёмом не менее 45 млрд рублей.