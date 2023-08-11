В 04.47 (хбр) 11 августа 2023 года в пожарно-спасательную службу города Хабаровск поступило сообщение о возгорании в складском помещении по улице Световая, 9А. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.

По прибытию первых расчётов на место вызова установлено, что огонь возник на складе из быстровозводимых конструкций, где хранились автозапчасти. Здание было полностью охвачено огнём. Подразделения для бесперебойной подачи воды установили автоцистерну на пожарный водоём, проложили магистральную и рукавную линии и приступили к тушению огня.

В связи с плотной застройкой территории существовала угроза распространения огня на соседние помещения. Благодаря слаженной работе огнеборцев, увеличения площади пожара удалось избежать. Меньше получаса потребовалось им для локализации огня на площади 400 квадратных метров. В 05.47 (хбр) открытое горение ликвидировано. После проведения проливки и разбора конструкций в 08.04 (хбр) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудниками Государственного пожарного надзора по факту возгорания будет проведена проверка для установления причин происшествия. Стоит отметить, что развитию пожара до крупных размеров способствовало позднее обнаружения огня и сообщение о нём в пожарную охрану.

Всего к тушению привлекалось 9 единиц техники и 32 человека личного состава противопожарной службы.