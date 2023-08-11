В Дальневосточном государственном медицинском университете подвели итоги зачисления на предстоящий учебный год. Более 70% студентов зачислены на бюджетные и целевые места. Всего с 1 сентября по программам высшего образования начнут учиться 1170 молодых людей, в прошлом году обучение начали 499 студентов. Повышение квалификации медицинских работников и борьба с дефицитом кадров в отрасли являются важнейшей частью нацпроекта «Здравоохранение».

Самыми массовыми направлениями стали стоматология, лечебное дело, клиническая психология, медицинская биохимия. Конкурс составил от 57 человек на место по специальности «стоматология», до 17 – на педиатрию.

— Мы выполняем главную задачу губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – в ближайшие 2-3 года устранить кадровый дефицит в районах и регионе в целом. Что касается ординатуры, впервые в этом году во время приемной кампании ДВГМУ набор осуществляется исключительно по целевому набору, выделено 164 места, ни одного места в свободном конкурсе не предусмотрено, – прокомментировал ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий.

В ДВГМУ поступают студенты из 17 регионов России, в том числе из Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области. Однако, в основном приезжают абитуриенты из регионов Дальневосточного федерального округа. Обучение студенты будут проходить в 3 учебных корпусах ДВГМУ и на базе 57 медицинских организаций края.

Отметим также, что планируется набрать за счет средств краевого бюджета еще 30 ординаторов Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и ДВГМУ. Мера поддержки внедрена по инициативе Михаила Дегтярева в рамках флагманского проекта «Медицинские кадры решают все».

Напомним, что нацпроекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина, они направлены на повышение уровня жизни граждан.