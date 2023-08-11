Открылась регистрация на V Дальневосточный форум предпринимателей, который пройдет 8-9 сентября в Хабаровске в преддверии VIII Восточного экономического форума. В этом году мероприятие впервые объединит два направления: предпринимательство и экспорт. Форум пройдет под эгидой нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». На его площадках выступят бизнесмены и эксперты из разных регионов РФ, а также из Китая и Республики Беларусь, представители органов власти, госкорпораций и вузов, деловых и общественных организаций, СМИ.

— Если на ВЭФ будут обсуждаться перспективы и условия работы крупного бизнеса, то на Дальневосточном форуме в Хабаровске мы акцентируем внимание на развитии малого и среднего предпринимательства. К выбору тем и площадок мы привлекли представителей бизнеса, поэтому проблематика форума будет интересна всему предпринимательскому сообществу. В программе и разные виды поддержки, и помощь в выходе на экспорт, снятие административных барьеров, новации в финансовых инструментах поддержки и расчетах с иностранными контрагентами и многое другое. Большой блок будет посвящен развитию партнерства с Республикой Беларусь и КНР, – отметил заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

Участников Форума ждет насыщенная программа: около 30 различных площадок, включая дискуссионные площадки и мастер-классы, а также ряд культурных событий и встреч.

В работе пленарного заседания запланировано участие президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина, руководителей институтов развития, федеральных органов исполнительной власти, Центрального Банка России.

Также в рамках Форума пройдет вручение наград победителям окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» с участием топ-менеджмента Российского экспортного центра.

Для того, чтобы стать участником форума, необходимо пройти регистрацию на интересующие секции на официальном сайте: дальневосточный-форум.рф. Гости смогут выбрать индивидуальную программу, а также после главной повестки ознакомиться с культурной жизнью краевой столицы. Дальневосточный форум предпринимателей проводится в Хабаровском крае с 2016 года.

Ожидается, что в V Дальневосточном форуме примут участие более 2000 человек.