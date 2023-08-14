Жизнь отдельного человека, как и целого государства, складывается из мелочей. На примере только одной России, пазлов-мелочей множественное количество, главное, чтобы они сложились в правдивую историю. Вот и новые учебники по истории презентовали. Президент Путин Указ подписал, внесли изменения в Закон об образовании, в школу вернули трудовое воспитание, серебряную медаль и начальную военную подготовку в образе защиты Родины. Теперь, уж точно, жить в России станет интересней! Сегодня наш постоянный, можно смело назвать, эксперт, подполковник запаса и школьный учитель технологии Сергей Роща ответит на разные вопросы наших читателей о выборе профессии учителя. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Начнём?

С.А. Здравствуйте Станислав! Без подготовки? С детства помню, как у евреев заведено, в нашей украинско-еврейской школе, где я учился, учитель физики иногда повторял своим молодым коллегам, что «учитель может считать себя учителем, когда сможет ответить на вопрос ученика максимум через десять секунд и, ни секундой позже».

С.С. Так и я об этом! Читатели спрашивают, а «стоит ли идти в учителя, будет ли от этого прок»? Они в шоке от тех интернетовских публикаций, по Вашему уголовному делу, ведь до сих пор «стоят», на них идут иногда ужасающие угрожающие комментарии, правда, не в Ваш адрес. Переживают за своих детей, только что окончивших школу. Куда пойти? Может в учителя? Так что ответим нашим читателям?

С.А. Так я и сам не ожидал, что буду когда-нибудь учителем в школе. Да, всегда помогал своим товарищам по классу, особенно, когда был курсантом военного училища, изображал роль «паровоза». Помогая другим в учёбе, ты сам лучше усваиваешь материал темы урока. Если выпускник школы таким делом занимался, то есть смысл идти в учителя.

С.С. Понятно. Тогда давайте разберём страшилки из социальных сетей, то, что на самом деле останавливает молодых людей выбирать профессию «учитель». Набираем «Роща Сергей Алексеевич, Хабаровск», нам открываются виперсон, без формата, центр военно-политических исследований, хабара, рунетбук, интернет-выставка, радиоуправляемый авиамоделизм, шахматный клуб, игра в кальмара по-хабаровски, картинки, а за номером одиннадцать читаем «В Хабаровске учитель физики вышвырнул ученика из кабинета». Это в одноклассниках, сайт «m.ok.ru». Здесь указывается, что такое происходит не первый раз. Как поясните?

С.А. Давайте разберём истоки, конкретный случай из 2013 года, октябрь, После двух лет преподавания истории, обществознания, экономики и права в десятых и одиннадцатых классах, мне поменяли профиль и, новый учебный год начал учителем технологии. Идёт урок технологии, седьмой класс, шестнадцать мальчиков, работают токарные станки, механическая обработка древесины. Остальные шесть человек выпиливают лобзиком и, двое осваивают электрический паяльник. Все знают правила мер безопасности. Кабинет повышенной опасности! За десять минут до окончания уроков, они парные, приступили к уборке рабочих мест. Один мальчик берёт руками из поддона токарного станка кедровые опилки и бросает в лицо сзади стоящему мальчику за таким же токарным станком «ТВ-6». Во время уборки защитные очки снимать нельзя, но мальчик их снял, и, деревянные опилки попали ему в глаза. Больно! Пришлось срочно отправить к врачу, благо рядом семнадцатая детская поликлиника, сообщили родителям. Приехал отец пострадавшего ребёнка. Долго не разбираясь в ситуации, прилично одетый мужчина в костюме при галстуке начал орать на меня, высказывать претензии, почему так случилось, и куда я смотрел. Потом взял за шиворот «виновника торжества», отвёл в туалет для начальной школы и, долбанул «мордой лица» в стену. Салатного цвета кафель от разбитого носа покрылся кровью семиклассника, в итоге сотрясение мозга. На этом всё и закончилось. Так, как разборки проходили не на моём уроке, а через час после их окончания, то и я никаких заявлений и докладных на имя директора школы не писал. Проблема легла целиком и полностью на классного руководителя. Но, для себя такой урок усвоил! В последующем, если такое действо между учениками происходило и, не только бросание опилок в лицо товарищу, часто фехтование ножовками и уборочным инвентарём, тыкание в заднее место соседа разогретым паяльником, всего не перескажешь, чтобы не повторять приезд родителей, я брал за шиворот рабочего халата и с матерной бранью выводил ребёнка из класса. Главное, вовремя заметить, чтобы не допустить травмы. Дети приходили домой, и рассказывали о таких случаях. Никто и никогда не жаловался, всех устраивали действия учителя по своевременному предупреждению травматизма в классе. Отсюда и пошло «вышвырнул», но если рассматривать с точки зрения законодательства, то лучше ответить за матерную брань и шиворот без каких-либо намёков на побои, чем за травму ребёнка. За любой вред здоровью ребёнка независимо от ситуации, ответственность учителя технологии в кабинете повышенной опасности только уголовная. Поэтому сегодня большая проблема найти в школу учителя технологии, мало того, что ответственность, так ещё их никто и нигде не готовит. С физиками такая же проблема, их нет.

С.С. Получается просто, девочка сняла на видео, как в очередной раз семиклассника «вышвырнули» из кабинета повышенной опасности, где был урок физики и, вот Вам уголовное дело. Не только травма ребёнка на уроке технологии приводит к уголовной ответственности, но и любой другой урок в этом кабинете. Как сегодня обстоят дела в 68 школе? А ведь никто и не задумался, какой вред государству нанесла эта видеосъёмка! Что скажете?

С.А. Для государства может и вред, лично для меня рабочий момент. Директор школы ищет специалиста. Станки стоят без дела. Разруха! Как я понял, для всех школ есть указание проводить уроки технологии в одном классе совместно мальчики и девочки. На каждом углу только и слышно что «профессионалитет», а специалистов для обучения нет.

С.С. Как часто вышвыривали из класса?

С.А. Здесь всё зависит от родителей детей отдельно взятого класса. Как они между собой договорятся о поведении своих детей на всех уроках. Если договорятся, значит, всё будет хорошо, таких классов значительное большинство. Они понимают, что «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого», неважно кого, человека или обезьяны. Но, если не договорятся, тогда срабатывает принцип «всё разрешено, что не запрещено». Случалось вышвыривать примерно раз в два месяца, чаще в одних и тех же классах, где всё пущено на самотёк. Рассуждения родителей самые прозаические, если учитель обматерил и вышвырнул, значит, поступил правильно, так было надо. На этом и успокаивались, через два месяца повторялось. По сути, сегодня никто не желает признавать, что такие дети-дебоширы есть больные на голову дети и, чтобы на следующих уроках был порядок, без матерной брани здесь не обойтись, только такое грубое к себе обращение и понимают. Если с ними вести вежливую воспитательную работу беседами, зря потратите время, они будут считать, что так делать можно и, на следующем уроке повторят свои пакости. Это сравнить можно с умным котом, который живёт у Вас дома, ему говорите, что Вася, драть диван нельзя, но он всё равно будет своими когтями драть диван. И только, когда на кота наорёте или отшлёпаете его мокрой тряпкой, на неделю хватит, диван трогать не будет. Через неделю забудет и всё повторится. Так что молодые учителя должны понимать, есть в школьной жизни и такой болезненный феномен, свои умные коты. По сути, здесь начинается работа школьных психологов, чтобы держать таких детей в тонусе. Учитель-предметник урок провёл и забыл. Сегодня нет в стране детской психиатрии, нет и своевременной подсказки о больных на голову детей, если психологи не помогут, приходится самим доходить до такой истины. Поначалу я думал, если школа, значит, дети умные, нормальные, как в Советском Союзе, остальных определили в специальные школы по недугу. Оказалось, что сегодня все дети в одной банке! И больные дети в том числе. Мои педагогические наблюдения говорят о том, что дети 2006 года и младше совершенно другие по своим показателям памяти и концентрации внимания. Бензольное пятно? Если рассуждать с научной точки зрения, то у папы при зачатии был низкий показатель фолиевой кислоты, за полгода надо было налегать на говядину и орехи, а не на пиво. Но это так, воспоминания детства, отвлечение к моей бабе Луше, Лукерье Александровне Александровой, знахарке с медицинским образованием, дипломированному специалисту в области исследований крови, потомственному врачу. На приёмах она всегда говорила молодожёнам о необходимости правильного питания, чтобы рождались нормальные здоровые дети, а не «уродцы». Сегодня такому явлению есть государственное обозначение: дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Вот Вам и последствия употребления «ножек Буша», поели, значит, гуманитарную помощь от Соединённых Штатов Америки.

С.С. Получается, те, кто не кушал американскую курятину, а исключительно употребляли русскую говядину, родили здоровых нормальных детей?

С.А. Такой статистики не видел. На самом деле, это и есть продовольственная безопасность! Надо кушать свои продукты, а не заграничные. Сегодня мы хорошо знаем, кто наш друг, а кто враг. До недавнего времени, и Китай был нашим врагом, а сегодня деловой партнёр. Выступая в конгрессе США, Президент России Борис Ельцин сказал: «Господи! Благослови Америку!» Как версия, в наши дни в школьных кабинетах актуальное звучание из уст учителей: «Господи! Помоги России быть подальше от Америки». Вот о чём надо говорить учителям на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, кстати, этот предмет назовут иначе «Основы безопасности и защиты Родины».

С.С. Где брать учителей на этот предмет?

С.А. В советское время учителями начальной военной подготовки были офицеры запаса, в нашей школе города Чернигова подполковник запаса Колесник Григорий Петрович. Помню, как сейчас, в десятом классе проходили городские соревнования по военно-прикладным видам спорта, команда состояла из двух мальчиков и двух девочек. Завершалось всё эстафетой четыре по шестьдесят метров. А до этого отдельные дисциплины, зачёт по лучшему результату и, получилось так, что на все дисциплины Григорий Петрович ставил меня, а партнёры по команде до эстафеты получили статус болельщиков. На первом рубеже вручили автомат Калашникова, в рожке три патрона и, я оказался единственный, кто выбил три десятки. Вместо подтягивания был подъём-переворотом, этот результат я потом повторил при поступлении в военное училище, двадцать шесть раз, больше никто не сделал. Пока два первых места, лидеры, Григорий Петрович сиял от удовольствия. Полоса препятствий далась легко и, опять первое место. Разборку и сборку автомата делал мой друг Игорь Пушкарёв, занял третьи места. Мне оставался бег на шестьсот метров. Так получилось, что многие в нашем забеге друг друга знали, кто по гребле, кто по лыжам, кто по биатлону, а кто и по футболу. Весь забег держался в середине, а приближаясь к последнему виражу, рванул по внешнему радиусу, на этой стометровке меня догнать никто уже не мог. В итоге, заняли первое место. Вывод простой, касаемо защиты Родины на поле боя, у солдата должна быть хорошая физическая подготовка и, тогда победа будет за нами. А для этого дети должны рождаться без всяких там ограничений по состоянию здоровья. Обратили внимание на такие соревнования, как «Абилимпикс»?

С.С. Да. Хотите сказать, что в случае мобилизации нормальные пойдут в окопы, а эти люди с ограничениями по состоянию здоровья за станки?

С.А. С точки зрения стратегии, получается так. Слово «абилимпикс» английского происхождения, в переводе «олимпиада возможностей». Это движение зародилось в Японии в 1971 году, инициатором выступила организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу. Через год, в 1972 году они провели первый Национальный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью развития профессиональных навыков инвалидов, заодно стимулировать их социально-экономическую активность в обществе. Почему в Японии? Сказались последствия американских ядерных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Нужна была рабочая сила для бурного развития японской экономики! А тут, стали рождаться «уродцы», инвалиды по рождению, а не в результате производственных травм и тяжёлых ранений на войне. При таком раскладе нахлебники не нужны, это при Гитлере их уничтожали, а тут не то время, надо было срочно адаптировать к рабочей жизни с пользой для общества. Соревнования профессионального мастерства среди инвалидов по рождению проводятся и в России. Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошёл в 2015 году.

С.С. Как учитель технологии, какое отношение имеете к движению «Абилимпикс»?

С.А. Сразу, после отбытия уголовного наказания по статье 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации пригласили работать школьным учителем технологии, в учениках дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, слабослышащие и тяжёлыми нарушениями речи. Только что закончил составлять Рабочую программу обучения таких детей. По сути, это авторская программа, главные направления механическая обработка древесины и радиоэлектроника, в ней дети будут активно осваивать такие рабочие профессии, как токарь, фрезеровщик, радиомонтажник, электромонтажник, столяр, слесарь, среди практических работ резьба по дереву, выпиливание лобзиком, выжигание по дереву. Как новинка художественное оформление в стиле «Хохлома» и «Гжель». И, конечно же, паяние автономным электрическим паяльником, тут поле деятельности выбора будущей адаптированной профессии с пользой для общества не имеет границ.

С.С. Для Вас это новый вызов или просто обычная смена деятельности, рабочий момент? Тут народ заинтересовался, почему у Вас такой разброс военных должностей по направлениям деятельности? А в итоге, школьный учитель!

С.А. Есть такой момент. Светлым пятном моей биографии считается Ленинградское военное училище. Все думали, что меня оставят в училище командиром взвода. Но, как сказал тогда мой друг студент из торгашей Толя Сердюков, «не женишься на хромой племяннице «зуба», отправят куда-нибудь в Хабаровск». Так и получилось. Лично я никогда и никуда не просился, меня назначали. А точнее, брали на должности с учётом моих способностей, которые считались рабочими должностями, где нельзя было что-либо украсть, или надо было просто закрыть дырку, на все мои должности никто не претендовал, не подсиживал, не делал пакости, потому, что на этих должностях надо было работать, пахать в прямом смысле этого слова. Как итог, моя офицерская карьера завершилась должностью помощника командующего Дальневосточной армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – начальником службы информации и общественных связей. Лучший показатель среди своего курса. Выше меня никто не прыгнул. На всех без исключения должностях приходилось переучиваться буквально на ходу. Что такое радиоразведка, в военном училище «ни сном, не духом», первый раз услышал, но ничего, освоил. А когда стал начальником отдела боевой подготовки армии, тут было не до смеха, справился. Если смотреть в целом, то такой разброс должностей помог мне в должности помощника командующего армией, они, что Садофьев, что Иванов, мне доверяли.

С.С. Для учителя такой жизненный опыт, какое имеет значение?

С.А. Могу легко подготовиться и провести любой урок по любому предмету на заданную тему.

С.С. И какой совет будущим учителям?

С.А. Поступайте в педагогические университеты, идите работать в школу.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за наставничество в нелёгкой профессии современного учителя.

14 августа 2023 года.