Ресурсный портфель предприятий и предпринимателей ВТБ в Хабаровском крае прибавил 12% и по итогам полугодия составил 30 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился до 84,4 млрд рублей.

По итогам первого полугодия портфель корпоративных ресурсов ВТБ в Хабаровском крае превысил 30 млрд рублей (+12%). Драйвером роста стали срочные средства крупных предприятий: с начала года они увеличились почти в полтора раза, до 10,3 млрд рублей.

Одновременно бизнес наращивал привлечение финансирования: кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам полугодия достиг 84,4 млрд рублей. Более трети портфеля сформировали кредиты среднего и малого бизнеса, их объем на отчетную дату — 26,2 млрд рублей.

«Бизнес продолжает гибко реагировать на конъюнктуру: меняет стратегии управления своими ресурсами, осваивает новые инструменты господдержки, альтернативные валюты. В сегменте среднего и малого бизнеса отмечаем активный рост спроса на гарантии, которые предприниматели используют для участия в конкурсах, расчетов с контрагентами. Наш портфель гарантий рос опережающими темпами: с начала года он увеличился на 67% и на 1 июля достиг 3,3 млрд рублей», – прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

Во втором квартале ВТБ увеличил максимальную сумму и расширил линейку гарантий с оформлением онлайн. В интернет-банке ВТБ Бизнес клиенты могут подать заявку на все гарантийные продукты на сумму до 500 млн рублей на срок до 62 месяцев.

Банк также расширил возможности предпринимателей для получения дохода. В июне ВТБ продлил время размещения средств в депозиты в рублях и юанях во всех регионах присутствия до 21 часа: это дает возможность принять решение о размещении по завершению рабочего дня, когда произведены все текущие расчеты.

Управляющий добавил, что в рамках интеграции банка «Открытие» ВТБ запустит новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Цифровая платформа объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов обоих банков. Клиенты группы ВТБ смогут продолжать пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении.

«Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели получили от интеграции дополнительные преимущества. Переход на единую цифровую платформу клиентов ВТБ и «Открытия» — полностью цифровой. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в новую платформу автоматически, дополнительных действий от клиентов не потребуется», – сказал Евгений Орлов.

ВТБ – один из лидеров на российском рынке банковского обслуживания среднего и малого бизнеса. Банк обслуживает более 1 млн предпринимателей и компаний в этом сегменте.