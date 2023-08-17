16 августа 2023 года. Лето — любимое время отдыха у хабаровчан. После пандемии многие совмещают стандартный летний отпуск с удалённой работой и устраивают продолжительные поездки — практически «летние каникулы». Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда этим летом хабаровчане отправились в поездки длительностью дольше 21 дня.

Оказалось, что 91% таких «летних каникул» пришлось на Россию, а остальные — на заграницу (2% на дальнее и 7% на ближнее зарубежье). Самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года — Таиланд, Азербайджан и Турция.

Наиболее популярные зарубежные направления — Бангкок, Баку и Анталья. По России в топе популярности Санкт-Петербург, Калининград и Владивосток.

В среднем отели и авиабилеты для таких «летних каникул» хабаровчане бронируют заранее — за 8 недель для поездок по России и за 4 недели для заграничных путешествий.

«Летние каникулы» у хабаровчан продлятся около четырёх недель в случае поездок по России. Путешествия в дальнее зарубежье — около трёх недель, а в ближнее — около семи недель.

В целом по России самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года — Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. Наиболее популярные зарубежные направления — Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. Среди российских направлений в топе популярности Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

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