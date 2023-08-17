Представители краевого правительства и городской администрации проинспектировали качество ремонта крыш, который проходит по программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД).

Объезд показал, что план идет с перевыполнением. В краткосрочный план работ на 2023 год было включено 16 крыш на 88,3 млн. рублей. На сегодня уже отремонтированы кровли на 18 МКД, ведётся ремонт еще на 24-х. Всего в этом году в краевом центре должны отремонтировать крыши на 42 домах, но эта цифра может увеличиться.

На общем собрании граждане могут определить, как будет формироваться фонд: на специальном счете или на счете Регоператора, и на какие нужды пойдут средства. Эффективность этого метода видна на примере домов по ул. Гагарина, 1Г и ул. квартал ДОС, 54. На голосовании собственники решили, что этот вид ремонта сейчас важнее, так как кровля была в плохом состоянии.

По словам заместителя министра ЖКХ по коммунальной инфраструктуре Станислава Кондакова, жители дома по ул. ДОС воспользовались своими средствами, которые удалось сформировать на счете Регоператора без повышения тарифа, это чуть более 6 млн рублей. А вот собственники дома по ул. Гагарина не имели достаточного количества средств, поэтому решили заимствовать недостающую сумму у Фонда. Всего на ремонт кровли их дома затрачено почти 5 млн рублей, из них почти 3,7 млн рублей жильцы получили в беспроцентную рассрочку на 30 лет.

— Оценивая итог работ на крышах, где мы сегодня побывали, могу отметить, что капитальный ремонт плоской кровли выполнен профессионально, нет никаких претензий к качеству. Работы приняты. Ухудшение погоды покажет, есть ли скрытые недочеты. Но уже сейчас, находясь здесь сразу после дождя, мы видим, что технология не нарушена, – подчеркнул Станислав Кондаков.

Директор Фонда Капремонта Алексей Шишкин добавил, что современная технология ремонта крыш имеет ряд преимуществ. По всему Хабаровску используется современное отечественное наплавляемое покрытие производства компании «Технониколь» и «Техноэласт», обладающие высокой плотностью и значительной толщиной. Производитель дает на эти материалы 25 лет гарантии, в свою очередь Фонд дает 5 лет гарантии на произведённые работы.

— В 2023 году от пользователей помещений в многоквартирных домах поступило 1940 заявок на ремонт кровельных покрытий. Программа капитального ремонта способна предупредить случаи нанесения ущерба имуществу граждан. Нужен комплексный подход к капитальному ремонту конструктивных элементов МКД, предлагаю рассмотреть возможность разбивки территории города на участки с учетом заявок граждан на ремонт кровли и просчитать потребность в финансовых средствах и проработать график выполнения работ на ближайшие 3 года. Обязательно дам поручение управлению ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда проработать этот вопрос совместно с представителями Фонда капитального ремонта, – заявил во время объезда мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Благодаря программе капремонта в Хабаровске завершен 41 вид работ: отремонтировано 18 крыш, 6 домов обновили фасады, в 10 заменили внутридомовые инженерные сети, в 7 установлены приборы учета. Кроме того, для 32 МКД разработано 97 проектов. В настоящее время работы по капитальному ремонту ведутся в 120 домах, для 24 разрабатывается проектная документация.