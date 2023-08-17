Директор департамента архитектуры, строительства, землепользования Олег Сутурин рассказал о строительстве объекта и о том, что ещё предстоит сделать.

«В 2019 году по заданию администрации Хабаровска к разработке концепции приступил Тихоокеанский государственный университет. На общественное обсуждение горожан было представлено 18 эскизных решений от студентов и преподавателей вуза. Один из них и был реализован, но с учетом других интересных идей», — напомнил спикер.

В 2021 году был объявлен тендер на проектирование, в 2022 году – заключен контракт с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции лестницы. В прошлом году были демонтированы старые конструкции, а основные работы по возведению новой лестницы пришлись на 2023 год.

Была смонтирована подпорная стенка из габионов — контейнеров из оцинкованной металлической сетки различной формы, заполненных камнем. Обустроена ливневая канализация с колодцами, установлены монолитные лестничные марши и промежуточные площадки, фундаменты, фундаментные балки, лестничные марши и промежуточные площадки. Строители также установили освещение и видеонаблюдение, провели благоустройство и озеленение.

Лестничные марши изготовлены из специальной бетонной смеси с антискользящим покрытием, на площадках установлены перила, скамейки и клумбы, есть даже специальные «дорожки» для спуска и подъема багажа на колёсах.

«Сейчас совместно с управлением дорог и внешнего благоустройства и предприятием «Горзеленстрой» занимаемся озеленением склонов — высаживаем растения, которые будут укреплять грунт. В ближайшее время заработает подъемник для маломобильных горожан, который выдерживает вес до 200 кг. Им будет управлять специалист. Подъем будет занимать от 2 до 4 минут, в зависимости от веса», — сообщил Олег Сутурин.

Предстоит также провести работы со стороны улицы Тургенева. Дорожники дополнительно усилят ограждающие сигнальные столбы – нанесут на них отражающие ленты. Рассматривается вопрос установки лежачего полицейского на несколько десятков метров выше лестницы, дополнительных знаков и разметки на дороге.