На Хабаровской ТЭЦ-3 (АО «ДГК») специалисты структурного подразделения «Филиал Хабаровский» АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (входит в Группу РусГидро) продолжают капитальный ремонт энергоблока №1, сегодня идет 52-й день ремонта.

Работы проходят в рамках ремонтной программы АО «ДГК» 2023 года и программы повышения надежности, которая запланирована до 2027 года. В данный период происходит замена 20 кубов воздухоподогревателя (215тонн), замена водяного экономайзера (208 тонн), замена газоходов, воздуховодов, пылепроводов, ремонт электрофильтров с заменой 2-х полей, ремонт пылесистемы котла, ремонт дымососов и вентиляторов, турбины и генератора.

Окончание капитального ремонта энергоблока №1 Хабаровской ТЭЦ-3 планируется к середине октября. Комплекс работ направлен на обеспечение безаварийности и надежности работы станции во время осенне-зимнего периода.