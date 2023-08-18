В эту субботу, 19 августа, на ярмарке выходного дня у арены «Ерофей» состоится День арбузов. Разнообразные сорта представят более 10 фермеров, выращивающих эту сельхозкультуру. Стоимость – от 30 руб. за килограмм.

Организаторы подготовили увлекательную развлекательную программу: конкурсы для детей и взрослых, традиционный розыгрыш ящика овощей, а также других призов. Среди участников ярмарки в субботу будет глава крестьянского фермерского хозяйства Алексей Жидяев. Фермер уже приступил к массовому сбору арбузов. Продукция поставляется в том числе в торговые сети – в день отгружается 15-20 тонн.

— В конце июля началась уборка арбузов. В крае выращиванием данной культуры занимаются на протяжении 30 лет, сейчас этим заняты около 15 фермеров. В 2023 планируется собрать 2,5 тыс. тонн арбузов, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

Фермер Алексей Жидяев выращивает арбузы на площади 10 га, данной деятельностью он занимается уже 10 лет. Для работы в сезон на полях привлекает студентов Хорского агропромышленного техникума.

— Для выращивания плодов очень важен опыт и, конечно же, погода – арбуз любит солнце. Когда жарко, поливаем их с помощью специальных насосов. Кроме того, продукт является природно-чистым, так как не используются различные средства и гербициды, – подчеркнул Алексей.

Основные производители арбузов в крае расположены в районе имени Лазо. Среди сортов: «атаман», «леди», «талисман», «долби», «трофи» и «сахарный малыш».

Напомним, в прошлые выходные качество и разнообразие продукции местных сельхозтоваропроизводителей лично оценил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор совместно с руководителями профильного направления регионального Правительства осмотрели торговые места и пообщался с местными фермерами и сельхозпроизводителями. На ярмарке был представлен широкий ассортимент: молоко и молочная продукция, в том числе сыры, яйцо, мясо и мясные полуфабрикаты, мед и дикоросы, овощи, ягоды, фрукты.

Для аграриев, желающих развиваться и расширяться, доступны меры господдержки. По инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрен грант «Агростартап». Благодаря ему многие фермеры региона уже обновили свою материально-техническую базу и увеличили объемы производства сельхозпродукции.

У арены «Ерофей» каждую субботу распланированы различные мероприятия: уже прошли дни производителей яйца, молочной и мясной продукции, кабачков и баклажанов. В прошлую субботу состоялся праздник «Медовый спас», где популяризировать свою продукцию смогли пчеловоды. Завтра горожане и гости города смогут оценить качество арбузов от местных производителей.