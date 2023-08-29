На предприятиях общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы Хабаровского края, ЕАО и Магаданской области выявлены нарушения в области ветеринарии и технического регулирования.
Ряд контрольно-надзорных мероприятий проводился Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям на подконтрольной территории путем анализа сведений, размещенных в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС ВетИС).
Так, один из индивидуальных предпринимателей, владеющей торговой точкой на улице Индустриальная в Хабаровске, оказался не зарегистрирован в ФГИС ВетИС как хозяйствующий субъект. Это значит, что в адрес данного предприятия поступает свинина и мясо птицы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, — пояснили в отделе внутреннего государственного ветеринарного надзора и контроля Управления Россельхознадзора.
Аналогичные нарушения в области ветеринарии и технического регулирования, а также в части отсутствия регистрации производственных площадок по адресам осуществления деятельности в компоненте «Цербер» ФГИС ВетИС, установлены в отношении еще 12 хозяйствующих субъектов. Кроме этого, у двух хозяйствующих субъектов при наличии регистрации, отсутствует информация о поступлении продукции.
— Таким образом, данными предприятиями общественного питания вводится в оборот продукция животного происхождения без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы и без обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, — сделали вывод в Управлении Россельхознадзора.
Управлением Россельхознадзора объявлено 20 предостережений хозяйствующим субъектам, осуществляющих изготовление и реализацию шаурмы с нарушениями.
Информация о выявленных фактах направлена для рассмотрения на предмет нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и принятия мер в рамках имеющихся полномочий в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Эта запись была опубликована 29.08.2023в 09:15. В рубриках: Сводка.
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