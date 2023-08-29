В прошедшее воскресенье более 140 детей с инвалидностью вместе с сопровождающими их взрослыми отправились в загородный лагерь на берег Японского моря. Двенадцать дней они проведут в профильной смене «Ласковое море». За это время подростки не только отдохнут, но и пройдут ежегодную реабилитацию.

Смена продлится до 9 сентября в оздоровительном лагере «Радуга». Как отметили в министерстве социальной защиты Хабаровского края, такие выезды проходят более 15 лет. На море дети получат яркие впечатления, поучаствуют в оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях. Также научатся общению, совместным играм и найдут друзей, с которыми будут дружить по возвращению из лагеря.

— Такая смена необходима семьям, у которых есть особенные дети, так как родители испытывают большие трудности в их социализации в обществе, воспитании, учебе. Дети смогут улучшить здоровье, ведь морской воздух и песок для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата очень полезны, – отметила начальник отдела министерства Наталья Меньшикова.

Участие в профильной смене детям-инвалидам обеспечивается из краевой казны без учета дохода семьи. Оплачивается путевка и проезд железнодорожным транспортом из Хабаровска. С 2023 года детям-инвалидам будет впервые произведена компенсация оплаты проезда и от места жительства до г. Хабаровска, а также обратно. На путевки по проекту «Ласковое море» в этом году из краевого бюджета выделено 10,4 млн рублей.

Для подачи заявления на участие в профильной смене «Ласковое море» родителям необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Состав участников организуется по единой краевой очереди, которая формируется по дате и времени подачи необходимых документов.