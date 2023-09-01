В День знаний губернатор Михаил Дегтярев поздравил студентов Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности с праздником и открытием образовательно-производственного центра «Водный транспорт» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование».

Как отметил глава региона в ходе торжественной линейки, подготовка рабочих кадров – задача государственной важности. Президент России Владимир Путин подчеркивает: «За ближайшие пять лет необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для машиностроения, металлургии, транспорта и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России».

— Мы в нашем крае создаем все условия, чтобы выпускники колледжей и техникумов были востребованы на рынке труда, чувствовали себя уверенно в своих новых коллективах и на рабочих местах. Профессиональное образование соответствует запросам времени. Край активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», – рассказал Михаил Дегтярев.

В настоящее время уже созданы и успешно работают кластеры «Машиностроение» под потребности Комсомольского-на-Амуре авиазавода и «Железнодорожный транспорт» – под заказ РЖД.

— Сегодня здесь, в колледже водного транспорта и промышленности, мы открываем новый центр «Профессионалитета» – «Водный транспорт» с нашими предприятиями-партнерами: Амурским пароходством и Хабаровской РЭБ флота. Ваше учреждение более 80 лет готовит кадры для судостроения, судоремонта и является единственным в Хабаровском крае учебным заведением этого профиля, – отметил губернатор.

Перспективным партнером кластера может стать молодое предприятие, которое работает на территории края, морским портом Эльга. Руководитель субъекта дал поручение минобрнауки наладить с ним контакт.

На модернизацию материально-технической базы колледжа выделено более 112 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составили 100 млн рублей. Созданы современные рабочие зоны для обучения студентов: обслуживание судовой электрики, выполнения работ по навигации и судовождению, лаборатории по эксплуатации внутренних водных путей, обеспечения безопасности жизнедеятельности на судне и борьбы с пробоинами.

— Все это позволит вывести на новый уровень не только качество подготовки вас, специалистов, но и откроет новые горизонты для повышения квалификации действующих сотрудников предприятий – наших партнеров. Для нас сегодня это видится одной из приоритетных задач. И в своей работе мы ориентируемся на запросы экономики региона в целом, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Хабаровский край ответственно относится к решению вопросов кадрового обеспечения. Глава территории уверен: только при взаимном участии образовательных учреждений и предприятий-работодателей в вопросе подготовки кадров можно достичь целей, который ставит Президент России Владимир Путин.

— Мы открываем не просто образовательно-производственный центр, но и, можно сказать, запускаем в новое плавание, в новый путь колледж, который заслужил десятилетиями работы хорошую репутацию опорного учебного заведения нашего края! Вы оказались в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми! Успехов вам! – пожелал губернатор студентам колледжа.