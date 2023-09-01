В Хабаровском крае продолжается разработка планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий на период до 2030 года. В настоящее время муниципалитеты региона работают над паспортами опорных населенных пунктов. В сентябре они будут направлены в Минсельхоз России.
Напомним, что разработка долгосрочных планов проводится в рамках выполнения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по развитию сельских территорий. По поручению губернатора Михаила Дегтярева эти планы в Хабаровском крае должны быть утверждены до 1 июля 2024 года.
Как сообщили в администрации Верхнебуреинского района, где опорным населенным пунктом определен р.п. Чегдомын, муниципалитет завершил разработку паспорта территории. В настоящее время документ проходит согласование в правительстве края.
Паспорт содержит характеристику опорного населенного пункта и прилегающей территории, описание наиболее острых проблем, препятствующих их развитию, демографические сведения за несколько лет и демографический прогноз до 2030 года, сведения по экономике сельской агломерации, в том числе об основных предприятиях, информацию о транспортной доступности территории, инвестиционных проектах и инфраструктуре.
— Паспорт опорного населенного пункта и прилегающих территорий – только первый этап. После того, как он будет утвержден, мы приступим к разработке долгосрочного плана развития. В него предстоит встроить все мероприятия, запланированные в нашем районе до 2030 года. Это касается строительства и ремонта социальных объектов, дорог, благоустройства, развития сельского хозяйства, торговли, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сфер, – добавили в администрации Верхнебуреинского района.
Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, реализация долгосрочных планов развития опорных населенных пунктов будет обеспечена финансированием из бюджетов всех уровней: федерального, краевого и местных.
Напомним, что всего в Хабаровском крае определено 16 опорных населенных пунктов. В перечень вошли города Амурск, Бикин, Вяземский, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, рабочие поселки Ванино, Охотск, Переяславка, Солнечный и Чегдомын, а также села Аян, Богородское, имени Полины Осипенко, Селихино, Троицкое и Чумикан.
Эта запись была опубликована 01.09.2023в 13:55. В рубриках: Общество.
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