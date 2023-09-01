В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Амурске сдана общественная территория «Пешеходная зона» по проспекту Октябрьскому. В «народе» пространство получило другое название – «Денежный сквер». Все благодаря необычной форме перил, на которой изображены знаки рубля и юаня.

Во время открытия в сквере прошла акция «Подари ребенку дерево», которую организовали сотрудники администрации города совместно с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству. В акции приняли участие семьи с детьми, они посадили молодые деревья, которые сделают эту зону отдыха более уютной. На благоустройство этого сквера было направлено почти 6 млн рублей.

— На общественных пространствах в нашем городе всегда делают пешеходные дорожки и устанавливают скамейки. В этом году на всех территориях над скамейками появятся перголы – деревянные навесы, выполненные в одном стиле. Такие скамейки можно увидеть в Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, на новых общественных пространствах появятся урны и освещение. Город благодаря им станет светлее, – рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Амурска, главный архитектор города Юрий Котенков.

Как уточнили в краевом министерстве ЖКХ, Амурск является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года. За это время благоустроено 19 общественных территорий и 26 дворовых территорий на общую сумму более 300 млн рублей. В этом году город получил средства на благоустройство четырех территорий. Помимо сквера по Октябрьскому проспекту будут обновлены общественные пространства по улице Пионерской и по Комсомольскому проспекту.

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря ему в поселениях края появляются современные парки, скверы, спортивные площадки, набережные – места, где граждане активно проводят время и организуют массовые мероприятия. За 4 года благоустроены 482 территории в 56 населенных пунктах. В 2023 году появится еще 87 обновленных пространств. Открытие каждой территории становится долгожданным праздником для жителей.