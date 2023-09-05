Особенности проведения уроков по предмету «Технология» для обучающихся детей (мальчики) с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (слабослышащие, тяжёлые нарушения речи) в 2023-2024 учебном году.

I. Замысел освоения учебного курса «Технология», мальчики:

1) Учебный курс по предмету «Технология» рассчитан на шесть лет от пятого по десятый классы.

2) Основные направления деятельности: механическая обработка древесины, радиоэлектроника.

3) По окончании выпускного десятого класса обучающиеся дети по итогам положительной защиты индивидуальных творческих проектов получат «Диплом освоения первичных навыков профессии».

4) Перечень производственных профессий: столяр, слесарь, токарь, фрезеровщик, электромонтажник, радиомонтажник.

5) Перечень творческих профессий: резчик по дереву, художник-оформитель, дизайнер, декоратор, журналист, фотограф.

6) Обучающиеся дети получат практические навыки для предварительного пробного изготовления изделий разных направлений творческих проектов: паяние автономным на батарейках электрическим паяльником; монтаж простейших электрических цепей; пиление, строгание, сверление; резьба по дереву; выпиливание лобзиком; электровыжигание по дереву; черчение; работа на токарном, фрезерном, сверлильном, шлифовальном и рейсмусовом станках; пользование ручными электроинструментами дрель, перфоратор, шуруповёрт, электролобзик, шлифовальная машинка, электропила, электрорубанок, фрезер; художественное оформление изделий в стиле народного творчества «Хохлома» и «Гжель»; освоение компьютерной грамотности технической направленности; фотографирование рабочих моментов; написание статей о рабочих моментах; составление композиций и сюжетных построений с использованием изготовленных изделий; организация и проведение благотворительных выставок-продаж.

7) Примерный показ. Направление деятельности «Токарное дело». Обучающиеся дети научатся изготавливать изделия: толкушка, скалка, городки, кегли, массажёр, шкатулка, коклюшка, шахматы, яйцо пасхальное.

8) Как пример, творческие проекты по токарному делу: «Ягодная толкушка», «Пельменная скалка», «Игра народная – городки», «Снайперские кегли», «Лечебный массажёр», «Кедровая шкатулка», «Кружевная коклюшка», «Шахматы для школы», «Яйцо пасхальное».

9) Для защиты проекта необходимо изготовить изделие, например скалку. Предварительно делается эскиз, потом чертёж и, на его основе составляем таблицу «Технологическая карта изготовления скалки» с указанием последовательности работ, их содержанием, что делаем, помещаем эскиз и перечисляем инструменты и принадлежности. Таких пунктов может быть десять и более. Например, номер операции первый, выбор пиломатериала сухой без сучков и трещин, далее эскиз, завершаем указанием линейки, карандаша, столярного угольника. Операция под номером два будет разметка заготовки, под третьим номером установка заготовки на токарный станок и так далее. После того, как скалку расписали в стиле «Хохлома», делаем Пояснительную записку, то есть, описание всех проделанных работ, включая исследовательскую работу, анкетирование, экологическую безопасность, спрос и предложение, расчёт себестоимости, в завершение прибыль от условной продажи и рентабельность. Завершается весь процесс Презентацией на 12 слайдов, туда помещаются фотографии основных этапов изготовления изделия и обучающегося ребёнка, как идёт весь процесс, и краткое описание действий. Чтобы защитить проект, назовём «Пельменная скалка», и, получить Диплом на профессию, необходимо за 10 минут провести комментарий презентации с демонстрацией изделия «Скалка». Допускается показ практического применения скалки, так сказать, готовый продукт, например пельмени, вареники, пицца, пирожки, хинкали, манты, позы и другие изделия из теста. Потом в школьной столовой можно устроить чаепитие. Как видите, названия проектов с использованием изделия «скалка» могут быть разнообразными и, не только «Пельменная скалка».

10) По другим направлениям примеров индивидуальных творческих проектов множество. Например, в радиоэлектронике проект «Охранная сигнализация» и всё, что связано с диодами, резисторами и транзисторами. Не останутся в стороне проекты из раздела робототехники, радиоуправляемого авиамоделизма, кто-то сможет замахнуться и на искусственный интеллект плюс «нейро» в разных вариациях.

11) Как итог, «один проект – один диплом» на профессию. Количество проектов не ограничено, как и профессий, а точнее, то исходя их учебного курса ограничено только количеством предлагаемых производственных и творческих профессий, их всего двенадцать.

II. Рабочие места:

1) Рабочее место № 1: «Теоретическая подготовка».

2) Рабочее место № 2: «Чертёжные работы».

3) Рабочее место № 3: «Столярные работы».

4) Рабочее место № 4: «Выпиливание лобзиком».

5) Рабочее место № 5: «Электровыжигание по дереву».

6) Рабочее место № 6: «Токарные работы»:

а) токарный станок «Кратон» WML-100;

б) токарный станок «Кратон» WML-1-05;

в) токарный станок BD-920.

7) Рабочее место № 7: «Сверлильные работы»:

а) настольный сверлильный станок JDP-15M;

б) сверлильный станок DM-16W;

в) фрезерно-сверлильный станок JMD-15.

8) Рабочее место № 8: «Резьба по дереву».

9) Рабочее место № 9: «Фрезерные работы»:

а) фрезерно-сверлильный станок JMD-15;

б) станок вертикально-фрезерный «Кратон» WMM-2.25.

10) Рабочее место № 10: «Слесарные работы».

11) Рабочее место № 11: «Электромонтажные работы».

12) Рабочее место № 12: «Радиомонтажные работы».

13) Рабочее место № 13: «Шлифовальные работы».

14) Рабочее место № 14: «Отделочные работы».

15) Рабочее место № 15: «Художественно-оформительские работы».

16) Рабочее место № 16: «Робототехника».

17) Рабочее место № 17: «Радиоуправляемый авиамоделизм».

18) Рабочее место № 18: «Компьютерная грамотность».

19) Рабочее место № 19: «Проектная деятельность».

III. Механизм реализации:

1) Два урока в учебную неделю каждый по 40 минут в разные дни:

— первый урок: теоретическая подготовка (при себе иметь тетрадь в клетку 48 листов; ручки шариковые синий, чёрный, зелёный и красный цвет; карандаш простой твёрдый с буквенным обозначение «H»; линейку по длине только 30 сантиметров);

— второй урок: практическая работа (используются общие средства защиты халат, фартук, головной убор, защитные очки; разрешается приносить индивидуальные перечисленные средства защиты).

2) В начале каждого урока речевая и слуховая тренировка (смотреть презентацию «Уроки» слайд № 2).

IV. Безопасность:

1) Каждая четверть первым уроком начинается с инструктажа по технике безопасности:

— охрана труда;

— электробезопасность;

— противопожарная защита;

— оказание первой медицинской помощи;

— эвакуация;

— стихийные бедствия;

— техногенные аварии;

— Правила безопасной работы на каждом рабочем месте.

2) Зачёт по Правилам безопасной работы на каждом рабочем месте проводится вторым уроком каждой четверти:

— устный ответ (состоит из пяти пунктов презентации «Уроки» слайд № 4);

— письменный ответ (смотреть презентацию «Уроки» слайд № 4).

3) «Неделя технологической безопасности» проводится в начале каждой четверти с первого понедельника по пятницу. В программе также выпуск фотогазеты, стенгазеты, сатирической газеты, проведение конкурсов журналистов и фотокорреспондентов. Определение победителей викторин, смотров на лучшее изделие. Организация школьной благотворительной ярмарки «Делай Добро Детям!» с приглашением покупателей из числа жителей микрорайона «Пятая площадка», как вариант, в дни проведения избирательной кампании.

V. Распределение учебного курса по классам:

1) Теоретическая подготовка:

— 5 класс: ручная деревообработка, черчение;

— 6 класс: механическая деревообработка, черчение;

— 7 класс: металлообработка, проектная деятельность, черчение;

— 8 класс: электротехника, проектная деятельность, черчение;

— 9 класс: радиоэлектроника, проектная деятельность, черчение;

-10 класс: профессиональная подготовка, защита проекта.

2) Практическая подготовка:

— 5 класс: пиление, строгание, сверление, шлифование, выпиливание лобзиком, электровыжигание по дереву, художественно-оформительские работы, освоение профессии столяр;

— 6 класс: слесарные работы, столярные работы, токарный станок, сверлильный станок, шуруповёрт, рейсмусовый станок, резьба по дереву, шлифовальный станок, шлифовальная машина, художественно-оформительские работы, освоение профессии слесарь;

— 7 класс: токарные работы, фрезерный станок, слесарные работы, художественно-оформительские работы, освоение профессии токарь;

— 8 класс: электромонтаж, паяние, изготовление изделия по выбранной теме проекта, художественно-оформительские работы, дизайн, освоение профессии электромонтажник;

— 9 класс: радиомонтаж, паяние, робототехника, радиоуправляемый авиамоделизм, художественно-оформительские работы, дизайн, декорация, освоение профессии радиомонтажник;

— 10 класс: профессиональная подготовка; защита проекта; фрезерование, ручной фрезер, освоение профессии фрезеровщик.

VI. Наставничество и взаимопомощь:

Важно научить обучающихся детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья во время проведения занятий оказывать посильную помощь товарищу в освоении учебной программы. Не только теоретической части, но, что особенно важно, практической при работе на токарных, фрезерных и других станках, в том числе при использовании ручных электрических инструментов, соблюдая все меры безопасной работы на каждом рабочем месте. Пошаговый алгоритм действий простой. Рассмотрим направление «Наставник».

1) Первым делом учитель технологии, после проведения занятий по чертежу изделия, с использованием совместно составленной технологической карты изготовления изделия, например толкушки, делает практический показ работы на токарном станке с комментариями каждой операции.

2) Проведя устный опрос и проверив письменные работы, учитель технологии определяет наиболее способного обучающегося ребёнка в практическом плане и с хорошей памятью, начинает его обучение.

3) Когда этот наиболее способный обучающийся ребёнок самостоятельно изготовит изделие «толкушка» от чертежа, пройдя все операции по технологической карте, и, завершит шлифовкой, учитель технологии определяет к нему в ученики наиболее подготовленного из оставшихся детей обучающегося ребёнка. Таким образом, в классе появляется рабочая связка наставник и ученик.

4) Как только «наставник» обучит своего ученика правильным действиям, каждому из них учитель технологии определяет ученика. Уже появляется другая связка «два наставника – два ученика», потом три на три и так далее, пока не закончится численный состав обучающихся детей.

Вывод: Обучающиеся дети в полном составе на токарном станке научились изготавливать изделие «толкушка».

Остаётся рассмотреть направление «Взаимопомощь».

1) Чтобы обучающиеся дети могли усвоить суть качества взаимопомощи, учитель технологии организует соревнования по изготовлению изделия «толкушка». Для этого формируются команды участников.

2) Состав команды зависит от количества детей в классе и рабочих мест на каждую операционную карту. Наиболее перспективно и захватывающе выглядят команды из двух человек. Первый участник отпиливает в размер от пиломатериала заготовку; второй участник делает разметку заготовки, первый закрепляет заготовку на станок и точит изделие; второй тут же не снимая уже изделие, проводит шлифовку, снимает и подрезает торцы, шлифует торцы и, сдаёт судье соревнований. Судья останавливает секундомер. Потом вторая команда сдаёт своё изделие. Завершается процесс проверкой качества изготовления изделия, главное, чтобы попадали в размер по чертежу. Побеждает всегда качество!

3) Чтобы победить соперников, надо хорошо подготовиться и, здесь без взаимной помощи друг другу не обойтись. Учитель технологии, он же судья соревнований, хотя судьёй можно назначить из числа обучающихся детей, предоставляет время для проведения взаимопомощи.

Вывод: Таким образом, обучающиеся дети формируют в своём сознании такое важное качество человеческого характера, как работа в команде.

Соревнования можно проводить и при изготовлении других изделий, скалки, кегли, городков, лучше всего процесс смотрится при работе на токарных станках.

Что касается изготовления шкатулки, то используются два разных токарных станка, один при помощи стамесок, точится внешний облик, а при помощи резцов на другом станке выполняем расточку внутренней полости. В итоге получаем шкатулку цилиндрической формы с крышкой. Состав команды можно увеличить до трёх, а то и четырёх человек.

Красочно будут смотреться такие соревнования между классами, например, накануне Дня защитника Отечества, Международного женского дня, в честь Дня Великой Победы.

По итогам таких соревнования детей обязательно необходимо поощрять, например, вручить грамоты, дипломы или небольшие ценные подарки. Важно внимание к обучающимся детям и, тогда у нас всё получится!

VII. Выставление оценок:

1) За теоретическую подготовку. Уроки по теории проводятся каждый первый урок учебной недели. На весь теоретический курс каждому классу разработана презентация «Уроки». В каждом слайде для урока пять пунктов. На уроке, после проведения пятиминутной речевой и слуховой тренировки, дети переписывают пять пунктов слайда по теме урока себе в тетрадь, и, тут же учат. Далее опрос на оценку: рассказывают вслух близко к тексту пять пунктов, получают оценку «отлично», за четыре пункта получат «хорошо», за три соответственно тройку. В конце каждой четверти учитывается аккуратность ведения всех тематических записей в тетради, их наличие. Презентации «Уроки» есть для каждого класса, находятся в домашних заданиях Дневник.ру и в профиле учителя технологии Роща Сергей Алексеевич в Дневник.ру, смотреть «Файлы».

2) За практическую подготовку. Практические работы проводятся каждый второй урок учебной недели. Оценка за практический урок складывается из пяти основных пунктов, за каждый из которых начисляется один балл. Есть рабочая форма (халат или фартук, головной убор, защитные очки) – один балл. Нет замечаний по дисциплине (посторонние разговоры, крики) – один балл. Соблюдает меры безопасности на рабочем месте (запрещено бегать, прыгать, бросать предметы, покидать без разрешения рабочее место при включённом станке) – один балл. Добросовестно выполняет практическое задание (качество выполненной работы оценивается отдельно) – один балл. Проведена качественная уборка рабочего места – один балл.

VIII. Контрольные и другие проверочные работы:

1) Устные экзаменационные опросы проводятся по решению администрации школы в конце каждой учебной четверти с выставлением оценок комиссией в составе классного руководителя, психолога и учителя технологии. Все вопросы и ответы на них соответствуют слайдам презентации «Уроки» исключительно по тематике учебной четверти.

2) Письменные экзаменационные работы проводятся по решению администрации школы в конце каждой учебной четверти с выставлением оценок комиссией в составе классного руководителя, психолога и учителя технологии. Все вопросы и ответы на них соответствуют слайдам презентации «Уроки» исключительно по тематике учебной четверти.

3) Практические работы оцениваются комиссией в составе классного руководителя психолога и учителя технологии, исключительно по личному представлению обучающимся ребёнком своих изделий, изготовленных на уроках или в домашних условиях.

IX. Участие в городских и краевых соревнованиях по направлениям деятельности:

1) Обучающиеся дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья на предварительном этапе имеют полное право без ограничений участвовать в отборочных соревнованиях на региональный этап «Абилимпикс», что значит «олимпиада возможностей».

2) За достигнутые успехи в изучении предмета «Технология» администрация школы может направить обучающегося ребёнка с ограниченными возможностями по состоянию здоровья для участия в городской олимпиаде по технологии на общих основаниях.

28 августа 2023 года.

Сергей Роща

Хабаровск