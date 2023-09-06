Фермеру, вырастившему арбузы с повышенным содержанием нитратов, Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям, направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательных требований.

Агрохимикаты в сельхозпродукции были выявлены в июле 2023 года, когда в рамках федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, сотрудники Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в районе имени Лазо.

При осмотре установлено, что земельный участок площадью около 7 га используется по целевому назначению — для выращивания картофеля и арбузов.

В рамках выездного обследования были взяты пробы выращиваемой сельхозпродукции, которые направили в ФГБУ «Хабаровский Референтный центр Россельхознадзора» для исследований на содержание нитратов и остаточных количеств пестицидов. Анализируя полученные в августе 2023 года протоколы испытаний, сотрудники территориального управления установили, что содержание нитратов в бахчевых превышено в 2,75 раза.

— Согласно Методическим указаниям по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, содержание нитратов арбузах не должно превышать 60 мг/кг. В арбузах, выращенных хабаровским фермером, содержание нитратов составило 165 мг/кг, — рассказали в территориальном управлении.

Сельхозпроизводителю данной продукции — главе КФХ направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также рекомендации по соблюдению законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.