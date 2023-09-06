В Хабаровском крае реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В текущем году благодаря финансированию из федерального, краевого и местных бюджетов планируется предоставить комфортное жилье около 300 молодым семьям. Также в краевом минстрое начался прием заявок на конкурсный отбор от муниципальных образований края на реализацию мероприятия в 2024 году.

Начальник отдела предоставления господдержки гражданам управления жилищного строительства регионального минстроя Ольга Чичаева уточнила, что господдержку могут получить молодые семьи, проживающие в тех муниципальных образованиях края, которые подали заявки и прошли конкурсный отбор. Ежегодно участие в нем принимают около 20 районов края. Приобрести или построить жилье семья сможет на всей территории края независимо от того в каком районе она участвует в программе.

— В текущем году на реализацию мероприятия в нашем регионе из федерального бюджета направлено 82 млн рублей, край выделил 180 млн рублей и 87 млн рублей – это бюджеты муниципальных образований края. Этот объем средств позволяет предоставить социальные выплаты более 300 молодым семьям по краю. Из краевого бюджета уже выделены средства на 2024 год — это 180 млн рублей. В минстрое края ожидают, что муниципальные образования направят 87,5 млн рублей. В 4 квартале будет известно сколько средств краю выделено из федерального бюджета, — продолжает Ольга Чичаева.

Для принятия участия в программе молодым семьям необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст супругов не должен превышать 35 лет; семья должна быть признана органами местного самоуправления нуждающейся в улучшении жилищных условий. Обращаться для участия в программе семье необходимо в администрацию своего муниципального образования.

Отметим, что дополнительно в крае реализуются региональные мероприятия, например, строительство жилья для молодых семьей или краевая ипотека, в рамках которых также предоставляется поддержка различных категорий граждан в строительстве жилья. В текущем году в рамках региональных мероприятий поддержку планируется предоставить около 75 семьям.