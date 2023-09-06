«Хабаровские авиалинии» отмечают рост пассажиропотока. За 8 месяцев текущего года авиакомпания перевезла свыше 40,5 тысяч пассажиров, это на 16% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Стабильно растет количество рейсов. За январь–август авиакомпания выполнила 1075 рейсов, увеличив их количество на 6,7%.

– Позитивную динамику «Хабаровские авиалинии» показывают на протяжении последних нескольких лет. И по итогам 2023 года ожидается, как минимум, рост пассажиропотока до 15%, количество рейсов авиакомпания увеличит на 6–7%. Улучшать показатели планируем и в 2024 году. Уже составлена полетная программа «Хабаровских авиалиний» на следующий год. Ожидаем дальнейшего роста, но уже не такого значительного с учетом высокой базы предыдущих лет -, отметил генеральный директор авиакомпании Алексей Фраймович.

В первую очередь пассажиропоток растёт за счет доступных тарифов для населения – они остаются прежними, несмотря на инфляционные процессы. Фактическая стоимость авиабилетов значительно выше.

– Правительство края, понимая социальную значимость авиаперевозок – прежде всего для северных районов – ежегодно их субсидирует, компенсируя авиаперевозчикам, не только «ХабАвиа», фактические затраты на перелеты, — пояснили в региональном минтрансе.

Напомним, что молодежь, пенсионеры и инвалиды имеют возможность покупать со скидкой 50% билеты по тарифам, которые не пересматриваются в течение семи лет. Если в предыдущие годы эта льгота действовала только в летний сезон – с мая по сентябрь, то с 2023, по решению Губернатора края Михаила Дегтярева, круглогодично.

За 8 месяцев прошлого года льготой воспользовалось 1576 человек, а за тот же период этого года – уже 2804 человека, что на 78% больше. Из краевого бюджета на субсидии по этим пассажирам перечислено свыше 14 млн рублей.

Еще одна льготная программа субсидированных авиабилетов предусмотрена для жителей шести отдаленных районов края. Жители Охотского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Николаевского, Советско-Гаванского районов и района им. Полины Осипенко имеют право на четыре перелета в год по фиксированной стоимости: 4,5 тыс. рублей стоит билет для взрослого пассажира, 3000 рублей – для ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. За январь–август свыше 11 тыс. жителей шести отдаленных районов приобрели билет по относительно низкой стоимости. Прирост по этой льготной категории составил около 5%.

– Также одна из причин роста пассажиропотока – это поддержание и развитие маршрутной сети. В том числе за пределами края. Речь идет о совместных рейсах «Хабаровских авиалиний и «Авроры» в рамках Единой дальневосточной авиакомпании (ДВА), — добавил Алексей Фраймович.

«Хабаровские авиалинии» вошли в состав ДВА в начале этого года, хотя сотрудничество между дальневосточными авиаперевозчиками началось еще несколько лет назад, когда было открыто прямое авиасообщение между Советской Гаванью и Владивостоком. Также запускались рейсы в зимний период на Сахалин.

Как отмечает руководство авиакомпании, на рост пассажиропотока также влияет увеличение частоты вылетов в пиковый летний период, когда многие жители выезжают на лечение и отдых, в том числе в краевой центр. Так, в этом году «ХабАвиа» увеличила частоту рейсов в Охотск, Херпучи, Советскую Гавань, Аян, Чумикан, Богородское. Впервые с этого года авиакомпания ввела дополнительные полеты по выходным дням на самом востребованном направлении Хабаровск – Охотск. Помимо регулярных рейсов, краевой авиаперевозчик организовывает дополнительные по заявкам муниципальных районов с учетом интересов их жителей.