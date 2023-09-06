В Минсельхозе РФ подведены итоги конкурса грантов «Агротуризм» на 2024 год, победителями конкурсного отбора стали 92 проекта из 48 регионов. Среди них – экоферма «Свое» из Хабаровского района. Хозяйка фермы Ирина Голубева занимается разведением коз и овец, производством козьего молока и молочной продукции.

Заявки на отбор получателей гранта «Агротуризм» в 2024 году принимались с 15 по 31 мая 2023 года Минсельхозом России. Поступило 250 заявок, из них 164 допущены до участия в конкурсном отборе. 31 августа 2023 года состоялось заседание Комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма.

— Поддержка на развитие сельского туризма предоставляется с 2022 года. В этом году наши фермеры приняли участие впервые. Всего от региона было два участника. Заявка КФХ Голубевой вошла в перечень проектов развития сельского туризма, отобранных для предоставления гранта «Агротуризм» в 2024 году. После проведения всех необходимых процедур экоферма сможет получить грант в размере 10 млн рублей и в следующем году реализовать проект, — сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.

Хозяйка экофермы на своей земле планирует запустить экскурсии организованными группами по специально отведенным локациям. Привлекательность проживания в сельской местности здесь покажут через традиционное российское гостеприимство, игры, мастер-классы по приготовлению экологических продуктов. Особое внимание уделят детскому туризму.

Грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Претендовать на максимальную сумму смогут предприниматели, вложившие не менее 25%. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели. С помощью гранта предприниматели могут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Вместе с тем появление в регионах новых туристических объектов будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и их устойчивому развитию.