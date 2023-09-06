8 сентября на сцене Хабаровского краевого театра драмы откроется XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень», который продлится до 14 сентября. В этом году состоятся семь спектаклей с участием российских звёзд театра и кино: «Кузанаста», «Забыть Герострата», «Третий с краю», «Особенности национальной женитьбы», «Ты свободен, дорогой», «Розыгрыш».

Как уточнили в министерстве культуры края, фестиваль является одним из крупнейших событий в жизни Дальнего Востока, который занимает достойное место и в культурной жизни России. Мероприятие с 20-летней историей уже стало для хабаровчан значимым и ярким событием каждой осени.

Традиционный 21-й фестиваль проводится с целью пропаганды лучших произведений отечественного театрального искусства, адресованных широкой зрительской аудитории. В этом году среди артистов, участвующих в спектаклях: народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженные артисты РФ Сергей Селин, Жанна Эпле, артисты Эвелина Блёданс, Илья Носков и др. В фестивале участвуют творческие коллективы из культурной столицы: Театр Носковы и Ко и Драматический театр на Васильевском, которые покажут спектакли «Третий с краю», «Мещане» и «Земля Эльзы».

Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края, благодаря проектам «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае» и «Культурные гастроли» флагманской инициативы «Край комфортного проживания».

Напомним, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить фестивальные показы, приобретая билеты по «Пушкинской карте».