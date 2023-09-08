В Год педагога и наставника представители ассоциации молодых педагогов региона провели большую исследовательскую работу и реализовали уникальный проект – «Педагогические династии Хабаровского края». Как сообщили в министерстве образования и науки края, в нем собраны истории и фотоархивы учительских семей, представители которых из поколения в поколение связывали свои судьбы с образованием и воспитанием детей. Одна из них династия Генрих – Дербина – Суворов, общий педагогический стаж которой составляет 173 года.

Основателем династии стала Валентина Генрих, родившаяся в Орловской области в 1926 году. Окончив Брянский лесохозяйственный институт, с дипломом ученого лесовода по распределению приехала преподавать в Бурятскую АССР. В 1967 году переехала в Хабаровский край – город Вяземский. Здесь она стала преподавателем лесного техникума, а затем заведующей заочного отделения.

По примеру Валентины Яковлевны учителем стал ее старший сын – Сергей Генрих. После обучения в Уссурийском педагогическом институте он несколько лет работал в школах Приморья. В 1978 году переехал в Вяземский район Хабаровского края. Сначала работал учителем физики в вяземской школе № 3, а с 1979 года и до выхода на заслуженный отдых преподавал информатику, физику, основы жизнедеятельности в школе села Аван. Бок о бок с Сергеем Павловичем работала и его супруга Наталья Ефимовна. Она преподавала русский язык и литературу.

Продолжила семейную традицию их дочь – Ирина Дербина (Генрих). В 1999 году она завершила обучение на историческом факультете Хабаровского педагогического университета. Свой профессиональный путь начала в хабаровской школе № 17, где работает уже на протяжении 24-х лет. Сейчас учебное заведение называется кадетская школа № 1 им. Ф.Ф. Ушакова. Здесь Ирина Сергеевна преподает историю и обществознание.

– В детстве проводила время у бабушки в техникуме, разглядывала гербарии и срезы деревьев. И дома часто разговаривали о школе, готовились к урокам и мероприятиям. С трепетом вспоминаю, как в школе у родителей писала мелом на грифельной доске. Любовь к профессии учителя передавалась не словами, а отношением. Поэтому выбор профессии передо мной не стоял, необходимо было только определиться с направлением, – рассказала Ирина Дербина.

Династию дополнил супруг Ирины Сергеевны. Сергей Суворов возглавляет школу в селе Восточное Хабаровского района. Педагог и управленец активный участник федеральных, региональных проектов и конкурсов.

– В Хабаровском крае 157 педагогических династий имеют общий рабочий стаж свыше 20 тысяч лет. У каждой из них своя неповторимая история и тысячи воспитанников. Любовь к учительскому труду в этих семьях передается из поколения в поколение. Педагогические династии вносят ценный вклад в образовательную среду региона, дополняют ее своим опытом, профессионализмом и мастерством, личным примером вдохновляют своих учеников на новые свершения, – добавили в министерстве образования и науки края.

Отметим, что с материалами, фотоархивами учительских семей можно ознакомиться на портале «Педагогические династии Хабаровского края».