В течение недели в краевой столице проходили рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства.

Особо показательной стала проверка 6 сентября в Центральном районе: 24 собственникам транспортных средств были направлены информационные листки об ответственности за парковку на газонах, проведено 10 профилактических бесед с нарушителями и дано 7 консультаций.

Кроме того, автоматическими средствами фотовидеофиксации были зафиксированы 25 автомобилей, размещённых на озеленённой территории.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 37.2 Кодекса об административных правонарушениях Хабаровского края «Нарушение правил благоустройства населённых пунктов».