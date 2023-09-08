В течение недели в краевой столице проходили рейды по выявлению нарушителей правил благоустройства.
Особо показательной стала проверка 6 сентября в Центральном районе: 24 собственникам транспортных средств были направлены информационные листки об ответственности за парковку на газонах, проведено 10 профилактических бесед с нарушителями и дано 7 консультаций.
Кроме того, автоматическими средствами фотовидеофиксации были зафиксированы 25 автомобилей, размещённых на озеленённой территории.
Все нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 37.2 Кодекса об административных правонарушениях Хабаровского края «Нарушение правил благоустройства населённых пунктов».
Эта запись была опубликована 08.09.2023в 12:18. В рубриках: Авто.
- С 1 сентября в России вступят в силу новые правила работы легковых такси
- Как проверить сколько машин зарегистрировано на меня через Химеру?
- О запрете парковаться на газонах напомнили хабаровским автолюбителям
- Комплекс «Безопасный город» в 2023 году пополнится 100 новыми видеокамерами
- Михаил Дегтярев: в ближайшие несколько лет мы полностью обновим весь подвижной состав городского автотранспорта