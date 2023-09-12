ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК «РУАЛ») в Хабаровске и Москве. Общая площадь нового жилья в рамках совместных проектов составит 200 тыс. кв. м.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве на ВЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ГК UnikeyАйгуль Юсупова.

Договоренности на ВЭФ-2023 предусматривают финансирование банком одного из проектов девелопера в Хабаровске. Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 20 тыс. кв. м. в историческом центре города планируют сдать в эксплуатацию в 3 квартале 2026 года. Для его строительства будут расселены два аварийных дома. Второй проект при поддержке банка будет реализован в Новой Москве. Жилой комплекс площадью 150 тыс. кв. м с детским садом и подземным паркингом возведут к 4 кварталу 2027 года.

«Жилищное строительство на Дальнем Востоке активно развивается. Нам важно поддержать девелоперов в реализации их планов, так как от этого во многом зависит улучшение демографии, модернизация городов, занятость в строительной и смежных отраслях региона. Уверен, что наша совместная работа с Unikey внесет свой вклад в решение этих задач и будет способствовать успешному региональному развитию компании», − отметил Руслан Еременко.

«Партнерство с ВТБ позволит реализовать наши крупные и амбициозные проекты. В ходе совместной работы акцент будет сделан на внедрении банковских сервисов и IT-продуктов, которые оптимизируют работу девелопера и упрощают процесс приобретения квартиры для потенциального покупателя недвижимости», − прокомментировала Айгуль Юсупова.

Справка

Федеральный девелопер Unikey за 18 лет реализовал 34 объекта промышленного и коммерческого назначения.Портфель проектов компании сегодня составляет свыше 774 тыс. кв. м жилья в Хабаровске, Владивостоке, Биробиджане и Москве.